La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo innesto per l'attacco del futuro da affidare al tecnico Simone Inzaghi ed il nome nuovo di queste ore sarebbe quello di Dusan Tadic, attaccante dell'Ajax; il club nerazzurro starebbe pensando ad un'offerta di circa 5 milioni di euro per provare a convincere il club olandese a cedere l'attaccante nella prossima finestra di mercato. L'attaccante potrebbe arrivare per sostituire l'eventuale partenza di Joacquin Correa; l'argentino infatti sembrerebbe poter lasciare l'Inter in estate.

La nuova idea dei nerazzurri per l'attacco: Dusan Tadic dall'Ajax

L'attaccante serbo dell'Ajax in questa stagione nel campionato olandese ha disputato 34 partite, segnando in totale 11 reti e fornendo 18 assist ai compagni, un numero impressionante per una prima punta, che lo porta ad essere uno dei migliori per statistiche nel ruolo in tutta Europa.

Dusan Tadic ha un contratto con i 'Lancieri' valido fino al giugno 2024 ma l'Inter starebbe premendo per un trasferimento del giocatore a Milano nella prossima estate valutando una possibile offerta di circa 5 milioni di euro come conguaglio per l'Ajax per liberare l'attaccante serbo.

La dirigenza starebbe pensando a questa operazione con l'obiettivo di sostituire Joacquin Correa, che potrebbe lasciare i nerazzurri a breve (sul calciatore argentino infatti ci sarebbe l'interesse del Fenerbahce).

Correa piacerebbe molto anche in Spagna, con il Siviglia che potrebbe avanzare una richiesta di un prestito con diritto di riscatto allo scattare di determinate condizioni come le presenze del calciatore o la qualificazione del club spagnolo alle prossime coppe europee.

La situazione dell'attacco dell'Inter

Per quanto concerne l'attacco dei nerazzurri, l'unico giocatore che dovrebbe essere certo di rimanere a Milano sarebbe Lautaro Martinez, considerato incedibile dalla dirigenza dell'Inter.

Per quanto riguarda la situazione di Romelu Lukaku, l'attaccante belga nella prossima estate farà ritorno a Londra, sponda Chelsea, per il termine del prestito secco concordato la scorsa stagione.

L'attaccante belga vorrebbe fare ritorno a Milano nella prossima stagione, ma molto dipenderà dal nuovo allenatore dei 'blues' Mauricio Pochettino, che starebbe cercando di convincere il giocatore a rimanere a Londra e diventare parte centrale del nuovo progetto tattico del Chelsea.

In estate andrà in scadenza anche il contratto di Edin Dzeko, che difficilmente rinnoverà con i nerazzurri, che pertanto dovrebbero lasciarlo partire a parametro zero.