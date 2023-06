In attesa di sapere la decisione di Adrien Rabiot riguardo al prolungamento del contratto, ci sono diversi giocatori che la Juventus segue per il centrocampo. Oltre a Milinkovic-Savic e a Frattesi, che per motivi diversi sono valutati dalla società bianconera, è ritornato di attualità un profilo che in passato è stato spesso avvicinato alla Juve: Thomas Partey, con cui, secondo quanto riportato da Sky, sarebbe già stata raggiunta un'intesa di massima per un contratto triennale.

Thomas Partey potrebbe approdare alla Juventus

Il centrocampista ghanese, classe '93, è attualmente all'Arsenal e ha un contratto fino al 2024.

La trattativa potrebbe concretizzarsi per una somma di circa 20 milioni di euro. Sarà nel frattempo importante per la società bianconera cercare di monetizzare dalle cessioni.

Dopo Kulusevski, acquistato dal Tottenham per circa 30 milioni di euro, potrebbero lasciare Torino anche Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie. Il centrocampista Thomas Partey rappresenterebbe un rinforzo importante, in quanto garantirebbe quantità e qualità al centrocampo bianconero e il suo arrivo non escluderebbe la permanenza di Rabiot, che sta valutando in questi giorni l'offerta della Juventus per un prolungamento di contratto di un'altra stagione.

Cenni biografici di Partey

Thomas Partey, centrocampista ghanese classe 1993 si è trasferito all'Arsenal nel settembre 2020 e con cui ha un contratto fino al 2024.

Nell'ultima stagione, il giocatore ha disputato 40 partite con la maglia dei Gunners, segnando anche tre gol, tutti in Premier League.

Partey è alto 185, pesa 78kh e ha ottime doti atletiche. Prima di trasferirsi in Inghilterra, ha trascorso cinque stagioni con l'Atletico Madrid (che lo aveva acquistato nel 2011 dall'Odometah), dove ha giocato 188 partite e segnato 16 gol.

In precedenza, aveva avuto pure esperienze in prestito al Maiorca e all'Almeria.

Il punto sul resto del mercato della Juventus: tiene banco anche la pista Milinkovic-Savic

Intanto continua a tenere banco l'interesse dei bianconeri per Sergej Milinkovic-Savic: il centrocampista serbo apprezzerebbe la possibilità di giocare per la squadra bianconera, e la trattativa con la Lazio sembra essere meno complicata del previsto, considerando che a Milinkovic-Savic rimane solo un anno di contratto.

Il punto di incontro potrebbe essere fissato a 35 milioni di euro, una cifra che la Juventus sta cercando di ridurre ulteriormente includendo contropartite come Luca Pellegrini e Denis Zakaria.