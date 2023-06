Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo avrebbe indicato la Juventus come sua destinazione preferita nel caso di un eventuale ritorno in Serie A. Secondo quanto trapela, però, l'eventuale intesa potrebbe concretizzarsi solo tra un paio di mesi. Il Galatasaray, infatti, vorrebbe trattenere il giocatore almeno fino ai preliminari di Champions League. Questa situazione non dispiacerebbe del tutto alla Juventus, che potrebbe quindi prima comprendere il destino di giocatori come Chiesa e Vlahovic e solo successivamente concentrarsi sui possibili nuovi acquisti.

La Juventus potrebbe offrire dei giocatori al Galatasaray per arrivare a Zaniolo

La Juventus si trova di fronte alla sfida di trovare una collocazione per i calciatori che stanno tornando dai prestiti, ma che non rientrano nei piani tecnici di Allegri. In particolare, Arthur, Zakaria e McKennie avrebbero tutti l'esigenza di trovare una squadra che possa valorizzarli.

Nel caso del centrocampista statunitense, potrebbe essere necessario considerare opzioni diverse dal semplice prestito: è infatti emerso un interesse concreto da parte del Galatasaray per McKennie, il che potrebbe portare a delle trattative su una formula che soddisfi entrambe le parti. E in tutto questo potrebbe entrare anche Nicolò Zaniolo, che sarebbe un rinforzo utile per il settore avanzato bianconero.

L'ex giocatore della Roma ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro, ma il prezzo è negoziabile, oltre al fatto che - a quanto pare - il giocatore desidera tornare in Italia.

Il punto sul mercato della Juventus

La Juventus in questa estate dovrà valutare il futuro professionale di Dusan Vlahovic e di Federico Chiesa.

Sulla punta serba attualmente non ci sarebbero offerte concrete: la società bianconera lo valuterebbe non meno di 80 milioni di euro.

Sul centrocampista offensivo italiano invece ci sarebbero diverse società inglese, su tutte il Newcastle. Il nazionale italiano è in scadenza di contratto a giugno 2025 e la società bianconera lo lascerebbe partire per circa 60 milioni di euro, magari con l'aggiunta di bonus che potrebbero far incrementare gli introiti in prospettiva.

Intanto in casa Juve in questi giorni si attende la risposta di Adrien Rabiot in merito all'offerta di rinnovo contrattuale: in caso di "fumata nera" il francese dal 30 giugno sarebbe libero a parametro zero.