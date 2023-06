La Juventus, in queste ore, è a Udine dove questa sera, 4 giugno, alle 21 affronterà l'Udinese. Per questo match, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Paul Pogba, Nicolò Fagioli, Mattia De Sciglio, Dusan Vlahovic e Gleison Bremer. I bianconeri, viste anche le assenze, scenderanno in campo con il 3-5-2. In avanti, la Juventus sarà guidata da Arek Milik e Federico Chiesa. In panchina, invece, ci saranno Moise Kean e Angel Di Maria. Il numero 18 juventino, in settimana, ha accusato un problema al polpaccio ma si è ristabilito ed è a disposizione di Massimiliano Allegri.

Dunque, eventualmente, Moise Kean sarà pronto per entrare a gara in corso.

La Juventus spera nella qualificazione per l'Europa League

La Juventus, nel match contro l'Udinese, avrà ancora la possibilità di raggiungere la qualificazione per l'Europa League. Ma per farlo si dovranno verificare alcuni incastri. In primis, la Juventus dovrà vincere e poi una tra Atalanta e Roma non dovrà ottenere i tre punti. Qualora si verificassero questi risultati, la squadra di Massimiliano Allegri andrà in Europa League altrimenti si qualificherebbe solo per la Conference League. Per provare a vincere ad Udine, il tecnico livornese si affiderà al 3-5-2: in difesa al posto di Gleison Bremer ci sarà Leonardo Bonucci.

A completare il reparto ci saranno Danilo e Federico Gatti. A centrocampo, sulla corsia di destra, si muoverà Juan Cuadrado. In mezzo, spazio a Fabio Miretti, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. A sinistra, invece, ci sarà Filip Kostic. Mentre Iling-Junior partirà dalla panchina. A disposizione ci sarà anche Angel Di Maria che, con ogni probabilità, indosserà per l'ultima volta la maglia della Juventus.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik.

Tanti giocatori al passo d'addio

Quella contro l'Udinese sarà l'ultima partita stagionale della Juventus. Ma per alcuni bianconeri sarà l'ultima sfida prima di chiudere definitivamente la loro avventura torinese.

In particolare, quelli certi di un addio a fine stagione sembrano essere Adrien Rabiot, Angel Di Maria e Leandro Paredes. I primi due andranno via a parametro zero. L'addio più sofferto sarà proprio quello del centrocampista francese. Adrien Rabiot ha fatto una stagione di altissimo livello ma la mancata qualificazione alla Champions League ha reso più difficile la trattativa per il rinnovo di contratto. Mentre per Di Maria la situazione è cambiata repentinamente nelle ultime settimane. L'argentino si era detto disposto a rinnovare, ma la società ha deciso di cambiare i suoi programmi. La situazione di Paredes, invece, è diversa poiché non verrà riscattato: perciò tornerà al PSG.