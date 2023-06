La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un colpo a parametro zero per la prossima sessione di mercato estiva ed il nome caldo sarebbe quello del centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos, in scadenza di contratto nel prossimo giugno.

L'idea dell'Inter per il centrocampo del futuro: Dani Ceballos a parametro zero

La società nerazzurra non sarebbe nuova a colpi a parametro zero, dato che negli ultimi anni la maggior parte del mercato del club nerazzurro si è basato anche su queste tipologie di azioni, acquisendo sia Henrik Mkitaryan dalla Roma sia Hakan Calhanoglu dal Milan che, soprattutto, Andrè Onana dall'Ajax.

Per la prossima estate la dirigenza nerazzurra avrebbe così messo nel mirino il centrocampista Dani Ceballos, in scadenza di contratto con il Real Madrid nel prossimo giugno. I 'Blancos' avrebbero deciso di puntare su altri prospetti per il prossimo campionato, anche su indicazione dell'allenatore Carlo Ancelotti, da qui la possibilità di prelevare il calciatore a costo zero.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con il supporto di Dario Baccin, starebbero monitorando la situazione, pronti ad affondare in estate con una possibile proposta contrattuale direttamente agli agenti del giocatore, con i quali sarebbero già stati avviati i contatti preliminari.

La situazione dell'Inter a centrocampo per il futuro

Il primo a partire il prossimo anno dovrebbe essere Denzel Dumfries.

Il laterale olandese potrebbe interessare a diversi top club europei, ma la sua futura possibile destinazione resterebbe Londra, sponda Chelsea, con la dirigenza dei 'Blues' che sarebbe interessata a provare un'offerta di circa 40 milioni di euro nella prossima estate per assicurarsi le prestazioni di Dumfries.

Sull'esterno destro nerazzurro ci sarebbe anche il forte pressing dell'Aston Villa, pronta a mettere sul tavolo circa 30 milioni di euro per convincere i nerazzurri a cedere Dumfries nella prossima finestra di mercato estiva.

Il giocatore olandese piacerebbe anche al Barcellona, che seguendo la indicazioni del suo allenatore Xavi, vorrebbe puntare su di lui per rilanciarsi anche a livello europeo dopo la deludente stagione a livello internazionale dei blaugrana.

Il club catalano potrebbe ragionare anche su un'offerta per convincere i nerazzurri a cedere Marcelo Brozovic, considerato da tempo un obiettivo del Barcellona per sostituire a livello tecnico e di ruolo il centrocampista Sergio Busquets, la cui esperienza in maglia blaugrana volge al termine.

Per quanto riguarda l'attacco invece, e sempre a parametro zero, rimane infine la possibilità di ingaggiare Marcus Thuram.