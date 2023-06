La Juventus sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Le vicende giudiziarie hanno sicuramente pesato e peseranno anche per la stagione 2023-2024 in quanto la società bianconera non disputerà la Champions League e questo significa mancati ricavi commerciali per almeno 60 milioni di euro. Si attendono nuovi innesti in dirigenza e molti tifosi chiedono juventinità, gente vicina alla storia bianconera. Si è parlato molto di Alessandro Del Piero e del suo possibile ritorno, che potrebbe concretizzarsi prima dell'inizio 2023-2024.

I tifosi di recente hanno chiesto anche a Claudio Marchisio di ritornare, commentando un post dell'ex centrocampista riferito ad uno stage organizzato dalla Juventus alla Continassa con protagonista proprio il 'Principino'.

I tifosi chiedono il ritorno di Marchisio alla Juventus

'Nuovo allenatore presto noi ti aspettiamo già'. 'Ritorna ti prego'. 'Ti aspettiamo a casa Claudio'. 'Ritorna e liberaci da questa mentalità' Sono questi alcuni commenti di tifosi bianconeri sotto il post pubblicato da Claudio Marchisio e riferito ad uno stage con protagonista i bambini alla Continassa e guidato proprio dall'ex centrocampista. Una Juventinità chiesta da gran parte dei tifosi bianconeri, consapevoli che la scelta della dirigenza post dimissioni dell'ex Consiglio d'Amministrazione della società bianconera è arrivata per dover sostenere le vicende giudiziarie in cui è stata impegnata la società bianconera.

A tal riguardo si attendono non solo figure dalla mentalità bianconera ma anche persone competenti in grado di riportare la Juventus a livelli importanti.

Antonio Cuccureddu sul possibile ritorno di Del Piero

L'ex giocatore della Juventus Antonio Cuccureddu ha espresso la sua opinione sul possibile ritorno di Alessandro Del Piero nella società bianconera, affermando: "Vedo Del Piero più coinvolto nell'aspetto tecnico che in una posizione dirigenziale.

Non so se come presidente o vice. Secondo me, dovrebbe rimanere sul campo e se desidera diventare presidente, tanto meglio. Spero che possa seguire le orme di Boniperti, è un paragone che onorerebbe Alessandro'.

Luciano Moggi sul possibile ritorno di Del Piero

Luciano Moggi, durante un'intervista a Radio Bianconera, ha commentato il possibile ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus, affermando: "Non mi sorprende nulla.

Ho stima per Del Piero, ma la Juventus ha bisogno di persone che abbiano competenze specifiche per quel ruolo. Del Piero è un'icona, ma dovrebbe anche imparare il mestiere e la Juventus ha bisogno di persone che sappiano già fare il lavoro richiesto. Questo sarebbe un altro errore costoso, poiché le icone hanno un impatto limitato. Del Piero è una persona intelligente, ma ciò che conta è la competenza calcistica, mentre lavorare in un'azienda è un'altra cosa'.