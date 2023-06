La Juventus nell’ultima stagione ha consolidato un ottimo rapporto professionale con il Monza, che potrebbe portare a nuove trattative di mercato tra le due società. Dopo i recenti trasferimenti in prestito di Nicolò Rovella e Filippo Ranocchia (che ritorneranno a luglio alla Continassa per l’inizio della preparazione estiva), l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, sta guardando con interesse alla rosa della Juventus, consapevole del fatto che i bianconeri stanno attraversando una fase di rinnovamento e potrebbero aver bisogno di cedere alcuni giocatori.

Secondo le ultime notizie di mercato il Monza vorrebbe un rinforzo in difesa e starebbe valutando l’acquisto di Daniele Rugani.

Il giocatore Rugani potrebbe lasciare la Juventus a giugno

Il difensore italiano ha raccolto poco minutaggio in questa stagione, con Massimiliano Allegri che gli ha preferito i vari Danilo, Bremer, Gatti e Bonucci oltre Alex Sandro. Nelle ultime stagioni, nello specifico nella stagione 2020-2021, è stato prestato al Rennes per la prima parte di stagione e successivamente al Cagliari. Nonostante i suoi 29 anni, Rugani è considerato una riserva anche se ogni volta che è stato schierato ha dimostrato affidabilità. Il giocatore ha ancora diversi anni di carriera davanti a sé e potrebbe valutare una nuova esperienza professionale che lo vedrebbe ritornare protagonista e titolare in una squadra di Serie A.

Il Monza starebbe cercando un centrale di esperienza

Proprio il Monza potrebbe rappresentare la destinazione ideale per Rugani, ed è per questo motivo che Galliani è pronto a contattare la Juventus per valutare un possibile trasferimento. Il centrale difensivo, il cui contratto scade nel 2024, rappresenta senza dubbio una grande opportunità per il Monza, che desidera stabilmente posizionarsi nella parte sinistra della classifica.

Il suo arrivo sarebbe un rinforzo interessante per il tecnico Raffaele Palladino, che è alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Come detto dall'agente di Rugani al momento non è stato prolungato il contratto del difensore.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche ad altre cessioni in previsione del Calciomercato estivo.

C'è da definire il futuro professionale dei giocatori che ritorneranno dai prestiti in altre società, su tutti Arthur Melo, Denis Zakaria, Weston McKennie e Dejan Kulusevski. Il brasiliano sarebbe seguito dal Galatasaray, così come il centrocampista ritornato dal prestito al Chelsea. Per quanto riguarda invece l'americano dopo il mancato riscatto da parte del Leeds potrebbe valutare una nuova esperienza professionale nel campionato tedesco. Per quanto riguarda lo svedese il Tottenham vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo ma sarebbe pronto ad investire circa 30 milioni di euro e non i circa 40 milioni di euro che sarebbero previsti dall'intesa raggiunta fra Tottenham e Juventus circa un anno e mezzo e fa.