In una recente intervista a Juventusnews24, il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha offerto interessanti riflessioni sulla Juventus e sul possibile mercato della società bianconera: ha infatti svelato i nomi dei giocatori che potrebbero essere confermati per la stagione 2023-2024 e ha discusso delle possibili aggiunte alla rosa.

I giocatori che potrebbero rimanere alla Juventus nella stagione 2023-2024

'Chi rimane alla Juventus per la stagione 2023-2024? Sicuramente Danilo e Fagioli, poi direi Pogba per una questione economica. Poi ci aggiungerei Locatelli e Kostic'.

Queste le dichiarazioni di Gianni Balzarini in merito alla permanenza dei giocatori bianconeri per la prossima stagione. Per il resto, tutti potrebbero partire, con il giornalista sportivo che ha menzionato anche la possibile cessione di Dusan Vlahovic e quella di Federico Chiesa. Altro giocatore che potrebbe lasciare Torino è Alex Sandro, che ha un anno di contratto con la società bianconera dopo il rinnovo automatico ma che potrebbe anche rescindere il contratto.

Gianni Balzarini su Rabiot e Giuntoli

La questione riguardante il rinnovo del contratto di Adrien Rabiot sembra essere correlata al futuro di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus. Secondo Gianni Balzarini, Allegri ha sempre sostenuto la permanenza del centrocampista per almeno un altro anno.

Tuttavia, il prolungamento ulteriore era legato anche dalla partecipazione della Juventus alla Champions League nella stagione 2023-2024. Nonostante la mancata qualificazione alla massima competizione europea, la società è rimasta soddisfatta delle prestazioni del francese. Per quanto riguarda l'arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus come dirigente, è probabile, secondo Balzarini, che si possa arrivare ad una definizione dell'ingaggio da parte della società bianconera.

Tuttavia, sarà necessaria pazienza poiché Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non è facilmente persuadibile. Potrebbe non avvenire immediatamente, ma la Juventus ha già promosso Federico Manna come responsabile del mercato in Italia.

Il giornalista sportivo ha parlato anche della Superlega

'L’UEFA non si è ancora espressa su una possibile esclusione, ma se è vero che la richiesta era di tre anni fuori dalle coppe chi non avrebbe consigliato il patteggiamento?'.

Queste le dichiarazioni di Gianni Balzarini sulla questione Superlega. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Qui siamo tutti bravi a dire che bisogna lottare fino in fondo, ma tre anni fuori dalla Champions vogliono dire far crollare una società. Chi non lo avrebbe calcolato il venirsi incontro?'

Il giornalista sportivo Balzarini ha parlato anche della possibile offerta che sarebbe arrivata ad Allegri dall'Al-Hilal. Sull'argomento ha dichiarato: 'Allegri considera maggiormente l’idea di rimanere a Torino, anche per un discorso legato alla famiglia. E poi è un fatto di non volersene andare sconfitto dopo due anni, vorrebbe almeno tirare fuori la Juve da una situazione difficile nella quale è finita'.