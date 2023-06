È giunto il momento per la Juventus di ricostruire e ritrovare solide basi per tornare a competere ad alti livelli. Oltre ai rinforzi per la prima squadra di Allegri, la dirigenza sta lavorando a un progetto a lungo termine, concentrato sulla linea verde della società.

Dalla Spagna arriva la prossima giovane promessa della Juventus, in un'ottica di investimento nel futuro. Si tratta di Bruno Martinez, classe 2006 dell'Espanyol. Secondo quanto riportato da 'Relevo', la Juventus ha definito l'acquisto di Martinez, un difensore centrale considerato uno dei talenti più interessanti in Spagna.

Il giocatore Martinez avrebbe sottoscritto un contratto di tre stagioni con la Juventus

Il ragazzo firmerà un contratto triennale con la Juventus e si unirà alla formazione Under 19 per continuare il suo cammino di crescita e formazione. La Juventus lo seguiva da un po' di tempo e quest'estate è riuscita a chiudere l'affare. Martinez, di 17 anni e con una statura imponente di 190 cm, si unisce alla lunga lista di giovani talenti provenienti dai club di Barcellona che la Juventus ha acquistato. È interessante notare che Martinez è assistito dalla Kin Sport Management, l'agenzia di Rodrigo Messi, fratello del campione del mondo e sette volte Pallone d'Oro, Lionel Messi. Questa agenzia gestisce anche i diritti di altri calciatori come Gundogan e Christensen.

Dean Huijsen ha rinnovato

Lo spagnolo Bruno Martinez potrebbe prendere il posto di Dean Huijsen inizialmente nella Primavera bianconera e poi nella Juventus Next Gen. L'olandese partirà nella tournée estiva con la prima squadra, segnale evidente della fiducia nei confronti del giocatore da parte della società bianconera.

La Juve è attivamente impegnata nel proteggere il proprio futuro, e tra i giovani più promettenti spicca sicuramente Dean Huijsen.

Il talentuoso olandese ha appena prolungato il suo contratto con i bianconeri fino al 2027. La società ha reso ufficiale la notizia attraverso i propri canali social, annunciando: "UFFICIALE | Huijsen rinnova fino al 2027. Congratulazioni, Dean".

Huijsen, classe 2005, è emerso come una delle rivelazioni di questa stagione. Dopo un inizio promettente con la squadra Primavera, ha ottenuto la promozione nella squadra Next Gen, diventando un elemento fondamentale dell'undici schierato da Brambilla.

Sebbene non abbia ancora esordito in Serie A, il difensore olandese è sicuramente sotto la lente d'ingrandimento di Allegri.

Nella squadra Primavera Huijsen ha raccolto 14 presenze e realizzato 4 gol. Inoltre, ha segnato altre tre reti nella Youth League, una in Serie C e addirittura due nella Coppa Italia nella serata in cui ha realizzato una straordinaria doppietta contro il Foggia nelle semifinali.