La dirigenza della Juventus ormai da tempo è al lavoro per migliorare la squadra. Nel corso delle prossime settimane ci saranno diverse partenze e dunque ci sarà la necessità di sostituire al meglio chi andrà via. Rinforzi attesi in tutte le zone del campo, soprattutto per le fasce difensive. Si lavora al sostituto di Juan Cuadrado, che non dovrebbe prolungare il suo contratto in scadenza a giugno. Uno dei nomi seguiti dalla società bianconera è Lucas Vazquez, spagnolo classe 1991 del Real Madrid che ha dalla sua qualità ed esperienza per poter dare un contributo importante alla società bianconera.

La Juve potrebbe valutare l'acquisto di Vazquez

La Juventus sia a destra che a sinistra attende dei volti nuovi, elementi giovani ma magari anche giocatori di provata esperienza internazionale. Uno di questi è Lucas Vazquez, classe 1991 in forza al Real Madrid. Elemento che però potrebbe lasciare la Spagna, attirato proprio dall'interesse della Juventus che è pronta ad affidargli un ruolo importante per i prossimi anni, come scrive “El Nacional.cat”. Il suo contratto scadrà nel 2024 e le richieste del Real non potranno essere esose. E che l’affare possa decollare lo “conferma” anche il fatto che il Real ha già stanziato 50 milioni di euro per arrivare al suo sostituto, individuato in Frimpong.

Vazquez è un elemento duttile che Allegri potrebbe utilizzare senz’altro in più zone del campo.

I possibili nomi per la fascia destra: piace anche Castagne

La Juventus potrebbe acquistare almeno due giocatori per la fascia destra anche in considerazione del fatto che Mattia De Sciglio non rientrerà prima di inizio 2024 dopo l'infortunio ai legamenti del ginocchio subito nelle ultime settimane.

Abbiamo parlato di Lucas Vazquez del Real Madrid, della società spagnola piace anche Alvaro Odriozola, che potrebbe lasciare la società spagnola per circa 5 milioni di euro. Si valuterebbero anche altri nomi come Timothy Castagne, giocatore del Leicester recentemente retrocesso nella Serie B inglese. Il Leicester City non sarebbe disposto a lasciar partire Castagne senza ottenere una somma importante per il suo cartellino.

Si parla di 15 milioni di euro e potrebbe essere solo il punto di partenza della trattativa fra le due società. La Juventus dovrà valutare se è disposta a fare un investimento così importante per Castagne e vorrebbe spendere al massimo dieci milioni o cercare un'intesa di prestito con diritto di riscatto. Il giocatore belga ha già un'esperienza professionale importante nel campionato italiano, nello specifico all'Atalanta. Può giocare terzino ma anche centrocampista a tutta fascia come dimostrato nella sua esperienza professionale nel campionato italiano.