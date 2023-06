Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri considera Manuel Locatelli un punto di riferimento nel centrocampo, come dimostrano le sue scelte durante la stagione, preferendolo persino a un veterano come Leandro Paredes. L'ex giocatore del Sassuolo ha vissuto una fase iniziale di crescita, soprattutto nella scorsa stagione. Tuttavia, quest'anno il suo rendimento è stato altalenante, seguendo la linea altrettanto altalenante della squadra, con momenti di eccellenza ma anche momenti molto deludenti. Anche per questo la Juventus in caso di offerta importante potrebbe valutare una sua cessione nel Calciomercato estivo.

Locatelli potrebbe lasciare la Juve per circa 35 milioni di euro

Attualmente, per la Juventus nessun giocatore ha la certezza di rimanere e tutti sono soggetti a discussione, soprattutto in un momento di ricostruzione in cui molti membri della vecchia guardia potrebbero lasciare Torino (come Alex Sandro, Cuadrado, Bonucci e Rabiot). Negli ultimi mesi, alcune società inglesi hanno mostrato interesse per Locatelli, ma non sono mai passati dai sondaggi a un'offerta concreta. Adesso, il futuro di Manuel Locatelli è incerto. Il suo rendimento è calato significativamente nelle ultime settimane e la Juventus sta valutando la possibilità di cederlo già durante questa finestra estiva di calciomercato.

Nonostante Locatelli abbia un contratto con la Juventus fino a giugno 2026, la società bianconera sarebbe disposta a sedersi al tavolo delle trattative se arrivasse un'offerta di almeno 30-35 milioni di euro, prendendo in considerazione la possibilità di cederlo. Negli ultimi tempi, non sono mancate le proteste dei tifosi nei confronti del centrocampista bianconero, che sembra aver perso la fiducia iniziale.

Con soli 2 assist in 32 presenze in campionato e nessun gol in tutte le competizioni, le prestazioni di Locatelli sono state deludenti.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro in previsione del calciomercato estivo. Come dichiarato dall'amministratore delegato Maurizio Scanavino la società bianconera dovrà tenere conto del bilancio e non appesantirlo ulteriormente.

Per questo difficile aspettarsi arrivi di giocatori dall'ingaggio importante. Più probabile l'acquisto di giovani di qualità dallo stipendio sostenibile. Per la fascia sinistra si parla ad esempio del possibile arrivo di Fabiano Parisi dell'Empoli e quello di Carlos Augusto. Per quanto riguarda invece la fascia destra il preferito sarebbe Emil Holm, protagonista di una stagione importante nello Spezia e che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.