Potrebbe esserci un altro attaccante belga nel futuro dell'Inter. In attesa di capire quale sarà il destino di Romelu Lukaku (c'è da trattare col Chelsea per un possibile nuovo prestito), la società milanese starebbe seguendo Dodi Lukebakio, centravanti classe 1997 di proprietà dell'Hertha Berlino. L'indiscrezione è stata riportata dall'esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio.

Velocità, buone doti nel dribbling e anche un discreto fiuto del gol. Sono queste le caratteristiche principali di Lukebakio che avrebbero catturato le attenzioni interiste.

Il cartellino del belga con cittadinanza congolese appartiene all'Hertha Berlino dall'estate del 2019. Nella stagione 2021-2022 ha militato in prestito al Wolfsburg, per poi rientrare alla casa madre.

Nel 2023-2024 con la formazione berlinese ha totalizzato 32 presenze in Bundesliga, arricchite da 11 reti e 4 assist. Le sue prestazioni, però, non sono valse ad evitare la retrocessione all'Hertha che ha chiuso il massimo campionato tedesco all'ultimo posto (diciottesimo) con 29 punti.

Lukebakio: il costo del cartellino è di circa 12 milioni di euro

Sembra che Lukebakio sia finito nel mirino dell'Inter come attaccante di riserva che, nell'organico della stagione 2023-2024, andrebbe a sostituire Correa.

Il club milanese, infatti, vorrebbe cedere il deludente Correa, la cui valutazione di mercato si è inevitabilmente abbassata dopo le ultime due annate poco convincenti con la maglia della Beneamata. Difficilmente, infatti, la società meneghina riuscirebbe a rientrare dei circa 33 milioni di euro spesi per acquistarlo nel 2021 dalla Lazio.

Dunque si potrebbe accontentare di 15-18 milioni, oppure potrebbe provare a proporlo come contropartita tecnica per eventuali scambi con altre squadre.

Tornando a Lukebakio, il suo cartellino avrebbe un costo di circa 12 milioni di euro. Tuttavia, bisogna considerare che attualmente fa parte di una compagine (Hertha Berlino) che a partire dalla prossima stagione disputerà la seconda divisione tedesca.

Inoltre, il contratto è in scadenza nel giugno del 2024, quindi in caso di un mancato rinnovo il club di Berlino potrebbe anche decidere di venderlo ad una cifra inferiore per non rischiare di perderlo poi a parametro zero nell'estate del 2024.

Lukebakio e i tre gol al Bayern Monaco

Dodi Lukebakio ha mosso i suoi primi passi da calciatore nelle giovanili dell'Anderlecht. Tra il 2016 e il 2018 ha avuto delle esperienze in Francia, andando in prestito prima al Tolosa e poi allo Charleroi. Nel gennaio del 2018 ha avuto la sua prima opportunità di rilievo, quando è stato acquistato dal Watford per 5 milioni di euro. Tuttavia non è riuscito a imporsi con il club di proprietà della famiglia Pozzo, e per questo motivo è stato girato in prestito al Fortuna Dusseldorf.

Proprio con la casacca del Dusseldorf si è messo in mostra, riuscendo a segnare una tripletta alla corazzata Bayern Monaco. Tatticamente, il belga è un attaccante piuttosto versatile. Infatti può giocare come punta centrale ma, all'occorrenza, può giostrare anche come ala destra o sinistra.

Quest'anno nell'Hertha Berlino è stato schierato in campo, in alcune partite, come seconda punta dal tecnico Dardai in un 3-5-2, modulo che è ormai il marchio di fabbrica dell'Inter di Simone Inzaghi.