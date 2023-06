La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo rinforzo per il centrocampo della prossima stagione da affidare al tecnico Simone Inzaghi. Il nome nuovo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Leandro Paredes, centrocampista della Juventus in prestito dal Paris Saint Germain, nel quale probabilmente farà ritorno nella prossima estate per il mancato riscatto del club bianconero.

La nuova idea dell'Inter per il centrocampo: Leandro Paredes

Il centrocampista argentino campione del mondo lo scorso anno in Qatar probabilmente non verrà riscattato dalla Juventus dopo il prestito di questa stagione e nella prossima estate farà ritorno a Parigi, sponda PSG; sul centrocampista però ci sarebbe l'interesse forte dell'Inter, che avrebbe messo nel mirino il calciatore come rinforzo per la prossima stagione.

La dirigenza nerazzurra starebbe pensando ad una formula da proporre al Paris Saint Germain, molto simile a quella del prestito che ha portato il giocatore alla Juventus in questa stagione: i dettagli e la trattativa potrebbero definirsi meglio nelle prossime settimane dopo l'eventuale rientro del calciatore in Francia.

La situazione del centrocampo dell'Inter per il futuro

Nella prossima estate la dirigenza dell'Inter dovrà monitorare la situazione inerente Marcelo Brozovic; il centrocampista croato infatti sarebbe attenzionato da diversi top club europei che potrebbero provare offerte per convincere i nerazzurri ad una cessione che oggi si vorrebbe evitare.

Il giocatore che invece potrebbe lasciare il centrocampo nerazzurro sarebbe Denzel Dumfries: l'esterno olandese piacerebbe molto in Premier League, con il Chelsea che starebbe valutando una possibile offerta di 40 milioni per Dumfries.

Il giocatore olandese piacerebbe molto anche all'Aston Villa, che però, secondo le ultime fonti di calciomercato, metterebbe sul tavolo circa 30 milioni per il centrocampista, che avrebbe molti estimatori anche in Spagna.

Anche il Barcellona infatti starebbe pensando ad un'offerta di circa 35 milioni di euro per strappare il si dei nerazzurri ad una cessione di Denzel Dumfries nella prossima sessione di mercato estiva.

Per sostituire l'esterno olandese la dirigenza dell'Inter starebbe valutando il profilo di Tajon Buchanan, esterno destro canadese attualmente in forza al Club Bruges nel campionato belga e per il quale potrebbe arrivare una proposta nella prossima estate.

Nella prossima estate l'Inter lascerà invece probabilmente partire a parametro zero Roberto Gagliardini, il cui contratto andrà in scadenza a fine giugno e difficilmente verrà rinnovato.