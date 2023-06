Si fa sempre più ingombrante l'ombra della Premier League sul futuro di André Onana. Dopo l'interessamento del Chelsea, sembra che ora il Manchester United sia la candidata principale all'acquisto del portiere camerunense. L'Inter, consapevole che di fronte a un'offerta da 50 milioni di euro non potrebbe tirarsi indietro, starebbe già valutando alcuni potenziali sostituti del suo attuale estremo difensore.

Guglielmo Vicario ormai è irraggiungibile: il 26enne friulano a partire dalla stagione 2023/2024 difenderà i pali del Tottenham, che lo ha acquistato dall'Empoli per 20 milioni di euro circa.

A questo punto pare che in casa Inter stiano pensando a dei portieri che abbiano esperienza (anche a livello internazionale) che siano di una certa affidabilità e, soprattutto, che non comportino un esborso considerevole di denaro.

Tenendo conto di questi requisiti, sembra che in questa fase (nell'attesa di capire se Onana davvero andrà via) sarebbero tre gli estremi difensori che andrebbero a contendersi la titolarità della porta nerazzurra: Yann Sommer del Bayern Monaco, Keylor Navas del Paris Saint-Germain e Hugo Lloris del Tottenham.

Inter: tre nomi in ballo per l'eventuale dopo-Onana

Il Manchester United prossimamente potrebbe rompere gli indugi e presentare all'Inter un'offerta concreta per l'acquisizione del cartellino di Onana.

L'intenzione dei Red Devils sarebbe quella di mettere sul piatto 50 milioni di euro più bonus. Di fronte a questa proposta da Viale della Liberazione quasi certamente arriverebbe il via libera alla cessione del portiere del Camerun, anche perché si metterebbe a bilancio una plusvalenza per un calciatore ingaggiato la scorsa estate a parametro zero.

Con il probabile addio di Onana, si aprirebbe la caccia al suo erede. Sembra che l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta voglia andare su quello che di solito viene definito "l'usato sicuro". Sarebbero in lizza degli estremi difensori esperti e già con una certa conoscenza dei palcoscenici calcistici internazionali.

In un primo momento era circolata la voce di un interesse per Mamardashvili del Valencia. Gli spagnoli, però, per privarsi del georgiano vorrebbero almeno 25 milioni di euro, una somma considerata troppo alta dai vertici interisti. Gli eventuali 50 milioni incassati dalla vendita di Onana non verrebbero reinvestiti sul mercato per un nuovo estremo difensore. L'obiettivo sarebbe quello di utilizzarli per mettere a segno l'acquisto di Davide Frattesi del Sassuolo.

Invece, tra le soluzioni low cost ci sarebbe innanzitutto Sommer che il Bayern Monaco sarebbe disponibile a girare in prestito a un'altra squadra. A ruota seguirebbero Keylor Navas (Psg) e Lloris (Tottenham). Il primo è di rientro a Parigi dopo una stagione in prestito al Nottingham Forest, ma quasi certamente non resterà nell'organico della formazione campione di Francia.

Il secondo, chiuso dall'arrivo di Vicario, sarebbe sul mercato alla ricerca di una nuova chance da titolare.

Bisogna ricordare, infine, che sia Navas che Lloris hanno il contratto in scadenza con le rispettive squadre nel giugno del 2024, dunque sia Paris Saint-Germain che Tottenham potrebbero accettare di cederli a cifre contenute.