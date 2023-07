Il Crotone ha iniziato l'opera di sfoltimento della rosa al fine di alleggerire il monte ingaggi per la nuova stagione. Già salutati due dei protagonisti dell'ultima annata, il difensore Vasile Mogos passato al Cluj e l'attaccante Cosimo Chiricò (che ha rescisso). Il prossimo a salutare la Calabria potrebbe essere l'attaccante Augustus Kargbo, che sarebbe seguito da Cosenza e Spezia. In uscita gli squali starebbero trovando una sistemazione anche per centrocampista Jacopo Petriccione e per il difensore e capitano Wladimir Golemic. Tra i riconfermati potrebbe esserci invece l'attaccante Guido Gomez.

Kargbo, ultimi giorni a Crotone

L'attaccante Augustus Kargbo sarebbe in procinto di concludere definitamente la sua esperienza con i rossoblù. Già vicino alla cessione lo scorso mese di gennaio, è stato un "separato in casa" nel girone di ritorno, venendo impiegato solamente nei finali di gara. In queste giornate a interessarsi al suo cartellino sarebbero stati due club di Serie B: il Cosenza e lo Spezia. Entrambe le formazioni sarebbero intenzionate a rilevare la punta a titolo definitivo, concedendogli la chance di giocare in cadetteria.

L'addio alla Calabria dell'attaccante Augustus Kargbo era già stato programmato dal club a gennaio, quando il calciatore aveva manifestato la sua intenzione di cambiare squadra.

La società calabrese aveva deciso di mettere la punta fuori rosa in attesa di trovargli una nuova collocazione. La Spal, in lotta per non retrocedere, si era palesata e aveva fatto un'offerta. La trattativa era però sfumata, in quanto il contratto era stato depositato fuori tempo massimo.

Allo stesso tempo i rossoblù avevano dovuto rinunciare all'acquisto dell'esterno Aristidi Kolaj del Pescara, bloccato appunto per tale mancata partenza

Crotone, conferme e partenze

Nella lista dei partenti del Crotone ci potrebbero essere il centrocampista Jacopo Petriccione e il difensore Wladimir Golemic.

Per il primo il club attenderebbe offerte, mentre per il secondo si potrebbe profilare una rescissione per cercare una nuova squadra (probabilmente all'estero).

Al momento non dovrebbe partire il portiere Paolo Branduani, che pare destinato comunque alla panchina. In porta il titolare dovrebbe essere Andrea Dini. Va intanto verso la conferma anche l'attaccante Guido Gomez, sul quale ci sarebbe comunque ancora l'interessamento della Lucchese.