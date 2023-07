La volontà del giocatore non sarebbe un problema, quella dell'Inter è nota fin quasi dal giorno del suo addio di ormai quasi due anni fa, ma riportare Lukaku a Milano non è per niente semplice. I nerazzurri hanno individuato in Big Rom l'unico vero obiettivo per rinforzare l'attacco di Inzaghi. La batteria degli avanti del tecnico per ora è composta da Lautaro Martinez, attorno a cui è stato alzato un muro per proteggersi dall'eventuale assalto del Real Madrid, dal nuovo acquisto Thuram, arrivato a parametro zero, e da Correa, con la situazione dell'argentino che sarebbe in bilico tra permanenza e addio.

Manca un centravanti, mancano chili e centimetri, soprattutto ora che Dzeko si è trasferito in Turchia. Per questo Marotta e Ausilio sono partiti all'assalto di Lukaku, che se in buone condizioni fisiche ha dimostrato di saper essere un trascinatore.

Chelsea, primo no all'Inter per Lukaku

La situazione è ormai nota, Lukaku non vorrebbe nemmeno tornare a Londra per il primo giorno di allenamento previsto per il 12 luglio, vuole l'Inter e starebbe facendo di tutto per tornare il prima possibile. I nerazzurri dal canto loto vorrebbero accontentarlo e adesso sarebbero anche in grado di investire visto che Onana sarebbe sempre più vicino al Manchester United. I Red Devils hanno salutato De Gea liberando così la maglia numero uno e sarebbero pronti ad alzare l'offerta oltre i 50 milioni per accontentare l'Inter.

Così Marotta avrebbe fatto la prima offerta al Chelsea per Lukaku, mettendo sul piatto 30 milioni e precisando che il prestito non sarebbe più un'opzione, il club vice campione d'Europa vorrebbe acquistare il cartellino, proprio come richiesto dai blues. Il problema è che la prima offerta sarebbe stata rifiutata e i londinesi avrebbero alzato il prezzo a 45 milioni di euro.

La Juve si inserisce per Lukaku

La trattativa ovviamente non si concluderà così, le parti torneranno a parlarsi con l'Inter che punterà forte sulla volontà del giocatore per provare ad abbassare le pretese del club inglese. All'orizzonte però ci sarebbe una nuova insidia per l'Inter, la Juventus infatti avrebbe iniziato i colloqui per portare il belga a Torino.

Colloqui preliminari, notizia che arriva dall'Inghilterra e un'opzione ventilata già un paio di settimane. La Juve però dovrebbe aspettare prima di virare davvero su Lukaku, il centravanti della squadra di Allegri è infatti Vlahovic che sarebbe sacrificabile ma solo per 80 milioni, cifra che nessuno avrebbe ancora messo sul piatto della Vecchia Signora. Da tempo anche il club arabo dell'Al Hilal sarebbe su Lukaku con un'offerta di ingaggio faraonica che si sarebbe spinta ben oltre i 30 milioni a stagione, Big Rom però non l'avrebbe nemmeno presa in considerazione, vuole solo l'Inter.