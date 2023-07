Nelle scorse ore il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio ha rivelato sul proprio portale come Juventus e Inter potrebbero sfidarsi per Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Inoltre le due formazioni avrebbero messo nel mirino anche gli stessi esterni, vale a dire Carlos Augusto del Monza ed Emil Holm dello Spezia.

DI Marzio: 'Su Milinkovic-Savic è duello tra Juventus e Inter ma attenzione anche all'Arabia Saudita'

Il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio ha pubblicato un editoriale sul suo portale riguardo a quello che potrebbe essere il futuro di Milinkovic-Savic: "Con un solo anno di contratto rimanente e un rinnovo non ancora arrivato, il futuro di Sergej Milinkovic-Savic alla Lazio è incerto", ha esordito nel suo articolo Di Marzio

Poi ha aggiunto: "Il serbo è sempre seguito da diversi club, la Juventus prima del rinnovo di Rabiot aveva avuto contatti importanti con la Lazio e anche l'Inter nelle scorse settimane aveva fatto un tentativo, prima di chiudere per Davide Frattesi".

L'esperto di mercato ha poi sottolineato come il futuro di Milinkovic-Savic potrebbe cambiare se il presidente Claudio Lotito abbassasse le pretese economiche per una sua cessione, oppure qualora Juventus o Inter ricavassero una somma dalle cessioni utile per lanciare un assalto più concreto.

Infine, secondo Di Marzio su Milinkovic-Savic ci sarebbe pure un'interesse di alcuni club del massimo campionato saudita.

Inter e Juventus, la sfida si accende anche sulle corsie: ad entrambe piacerebbe Carlos Augusto

La strade del Calciomercato di Juventus e Inter potrebbero incrociarsi non solo per Milinkovic-Savic ma anche per il profilo di Carlos Augusto. Il terzino mancino del Monza piacerebbe a entrambe le formazioni e il suo costo si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.

La Juventus oltre al brasiliano avrebbe anche un altro obiettivo per la corsia di sinistra, ossia Fabiano Parisi: il fluidificante dell'Empoli sarebbe nel mirino dei bianconeri da tempo tuttavia in questi giorni sia Fiorentina che Lazio si starebbero aggiungendo alla corsa per strapparlo dalla compagine toscana. Il valore del cartellino di Parisi si attesterebbe intorno ai 10 milioni di euro.

Calciomercato, Holm avrebbe stregato sia Inter che Juventus, lo Spezia chiederebbe 15 milioni

Juventus e Inter cercherebbero anche un terzino per la corsia di destra ed il nome che piacerebbe ad entrambe le formazioni sarebbe quello di Emil Holm. Il laterale dello Spezia è stato protagonista di un'annata convincente che avrebbe convinto il club ligure a chiedere per una cessione una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Per Holm, oltre a Juve e Inter ci sarebbe sullo sfondo anche l'Atalanta di Giampiero Gasperini.