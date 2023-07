Secondo le ultime di mercato la Juventus per l'attacco starebbe pensando al terzo ritorno di Alvaro Morata, centravanti dell'Atletico Madrid che sarebbe in uscita dal club spagnolo. Il club bianconero starebbe anche sondando il terreno con il Barcellona per Franck Kessié, centrocampista ivoriano classe '96.

Juventus, i bianconeri penserebbero a Morata per l'attacco ma sullo spagnolo ci sarebbero già Roma e Milan

La Juventus e Cristiano Giuntoli potrebbero tornare in sede di Calciomercato per cercare un attaccante, specie se Dusan Vlahovic dovesse davvero partire, e secondo le ultime news il nome che starebbe tornando di moda sarebbe quello di Alvaro Morata.

L'attaccante spagnolo attualmente in forza all'Atletico Madrid rappresenterebbe un profilo in uscita dalla società spagnola, tuttavia nel suo contratto penderebbe un'incognita inerente la clausola rescissoria. Stando a quanto riferito dallo stesso Atletico, Morata potrebbe liberarsi per una cifra vicina ai 22 milioni di euro mentre dall'entourage del calciatore filtrerebbe un'altra somma più vicina ai 10 milioni di euro. Una divario economico che potrebbe fare la differenza per le volontà di una Juventus che potrebbe riportare Morata per la terza volta nella sua carriera in bianconero. Sull'attaccante spagnolo comunque ci sarebbero anche altre squadre come il Milan di Stefano Pioli e soprattutto la Roma di José Mourinho.

Proprio il ds dei giallorossi Tiago Pinto dovrebbe infatti incontrare nei prossimi giorni l'entourage di Morata per capire le volontà dell'attaccante iberico.

Juventus, Di Marzio rivela: 'I bianconeri hanno chiesto informazioni per Franck Kessié'

Oltre all'attaccante, la Juventus potrebbe tentare di acquisire anche un centrocampista ed in merito, il giornalista Gianluca DI Marzio ha rivelato come il club bianconero starebbe sondando il terreno per Franck Kessié.

"Come hanno riferito alcune voci dalla Spagna, la Juventus ha chiesto informazioni per Franck Kessié, centrocampista ivoriano classe 1996. Al momento, però, i bianconeri hanno effettuato soltanto un sondaggio esplorativo: infatti la Juventus potrebbe muoversi concretamente per l'ex Milan solo in caso di cessioni importanti a centrocampo".

La Juventus in ogni caso terrebbe anche altri profili sotto osservazione per il centrocampo come ad esempio Teun Koopmeiners: il regista dell'Atalanta, dopo una stagione da protagonista, avrebbe una valutazione da 40 milioni di euro.