Nelle scorse ore il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha rivelato le cifre della prima offerta che la Juventus avrebbe recapitato al Chelsea per acquisire le prestazioni sportive di Romelu Lukaku. Dell'attaccante belga e del suo possibile ritorno all'Inter, comunque sempre possibile, ha inoltre parlato il conduttore televisivo Paolo Bonolis, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di TV Play.

Zazzaroni sull'affaire Lukaku: "La Juventus ha presentato un'offerta da 40 milioni di euro per il belga"

Il giornalista Ivan Zazzaroni è tornato a scrivere della Juventus e dell'indiscrezione che vorrebbe il club bianconero in dialogo con il Chelsea per acquisire Romelu Lukaku.

"L’offerta della Juve al Chelsea per Lukaku è di 37,5 milioni più 2,5 di bonus" cosi ha esordito Zazzaroni che ha poi proseguito: "Il club londinese ha l’attaccante a bilancio per 55. Se l’Inter chiude in fretta con il Manchester United per Onana a 55 milioni più 5 è in grado di pareggiare l’offerta della Juve e tenersi Lukaku". Zazzaroni ha poi concluso analizzando quali potrebbero essere le prossime mosse di Juventus ed Inter: per quanto concerne i bianconeri, Giuntoli & co dovrebbero sperare che il PSG si faccia sotto quanto prima per Vlahovic, portando nelle casse della "Vecchia Signora" quei 70 milioni di euro che sarebbero fondamentali per lanciare l'assalto definitivo a Lukaku. Per quanto concerne l'Inter invece, secondo Zazzaroni i nerazzurri potrebbero sperare che il Manchester United raggiunga la cifra richiesta da Marotta per Onana, vale a dire 55 milioni di euro, soldi che poi renderebbero più semplice l'accelerazione per Lukaku.

Bonolis su Lukaku: "E' un giocatore che può fare la differenza ma deve stare bene fisicamente"

Di Romelu Lukaku e del suo eventuale ritorno all'Inter ha parlato Paolo Bonolis: Il conduttore televisivo, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di TV Play, ha detto del belga: "Lukaku? Lo so, è una trattativa lunga. Vale la pena?

Questo dipende dall’allenatore. Lukaku è un giocatore che in Italia può fare la differenza". Bonolis, sull'argomento Lukuaku ha poi continuando dicendo: "Se dovesse essere in condizione di giocare è un giocatore che sposta parecchio. Poi dipende molto dall’allenatore: se lo sente importante, vuol dire che ha in previsione di voler costruire tutto intorno a lui".

Bonolis ha poi concluso il suo intervento parlando di quella che potrebbe essere la seconda cessione importante dell'Inter in questa estate, quella di Andrè Onana: secondo il conduttore, guardando meramente al fattore tecnico, la società nerazzurra dovrebbe bloccare la partenza del portiere camerunense.