La Salernitana dopo aver riscattato i cartellini di Boulaye Dia, Antonio Candreva e Lorenzo Pirola, punta a chiudere per due rinforzi a centrocampo. I due nomi sarebbero quelli di Fabio Miretti e Filippo Ranocchia, giovani di prospettiva di proprietà della Juventus. Proprio ieri, il Presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha spiegato che il club vuole trattenere l'attaccante autore di un campionato strepitoso in Campania, a ha spiegato: "Il suo futuro non dipende da noi, c’è una clausola. La nostra speranza è che Dia decida di restare a Salerno.

Noi ci speriamo fortemente, lo abbiamo riscattato dal Villarreal perché riteniamo che sia di fondamentale importanza per la nostra squadra. Speriamo bene".

Il mercato della Salernitana

Adesso la Salernitana dopo aver riscattato il cartellino dell’attaccante Boulaye Dia dal Villarreal vuole chiudere per due rinforzi a centrocampo. La società campana avrebbe fatto importanti passi in avanti per il centrocampista della Juventus Filippo Ranocchia, ultima stagione al Monza. Il club campano avrebbe addirittura già un accordo di massima con la Juventus, per portare avanti la trattativa che potrebbe portare il centrocampista alla corte del mister Paulo Sousa. Ma pare che i rapporti tra Salernitana e Juventus siano molto ben avviati visto che i granata hanno messo le mani su un altro centrocampista bianconero: Fabio Miretti.

Il direttore sportivo Morgan De Sanctis ha pronta un’offerta importante per Miretti: 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Su Miretti c'è pure l'interesse dell'Empoli, ma la Salernitana appare in vantaggio. Ma la Salernitana cerca anche un attaccante sul mercato. Tra le alternative spunta l'ucraino Artem Dovbyk del Dnipro, autore di ben 24 gol in 30 gare nell'ultima stagione.

Calciomercato: le mosse delle altre 'provinciali'

Big a parte, le cosiddette "provinciali" di Serie A stanno iniziando a ufficializzare qualche colpo. Poco fa, il Lecce ha confermato l'arrivo di Lorenzo Venuti, in uscita dalla Fiorentina, che era svincolato. Venuti ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno. L'Hellas Verona ha messo gli occhi su Emiliano Bonazzoli che è in uscita dalla Salernitana dopo un campionato non eccellente.

Il Direttore Sportivo scaligero, Sean Sogliano sta pensando però anche a un altro attaccante: si tratta dell' argentino Juan Manuel Cruz. Classe '99, di proprietà del Banfield club con il quale ha messo a segno nella stagione appena terminata 12 reti, è figlio di Julio, ex attaccante di Bologna e Inter. Si tratterebbe di un altro figlio d'arte in arrivo in Italia dopo Weah e Thuram.

Il Monza pensa a Samuel Umtiti per la difesa. Il Genoa cerca di rafforzare l'attacco. L'obiettivo dei liguri è quello di formare un attacco con Mateo Retegui e Lorenzo Colombo. Entrambi i nomi sono stati accostati più volte alla società e nelle prossime ore potrebbero esserci novità.

Il Cagliari ha chiuso per il ritorno in Serie A di Jakub Jankto e segue Gaetano Oristanio, di proprietà dell’Inter che nell’ultima stagione ha giocato in Olanda con la maglia del Volendam.

In porta è praticamente fatta per Simone Scuffet, ex portiere dell’Udinese.

Elia Caprile: dal Bari all'Empoli passandro per Napoli

L'Empoli pensa a Emmanuel Gyasi dello Spezia per l'attacco, mentre in porta il club toscano avrebbe scelto il portiere da cui ripartire. Si tratta di Elia Caprile, portiere classe 2001 che si è messo in mostra con la maglia del Bari durante lo scorso campionato di Serie B. È possibile che Caprile passi prima al Napoli e poi il club partenopeo lo girerà in prestito all'Empoli.