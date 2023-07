Secondo le ultime indiscrezzioni di mercato la Juventus avrebbe messo nel mirino per il centrocampo Rodrigo De Paul, mediano dato in uscita dall'Atletico Madrid che sarebbe valutato 35 milioni di euro dalla società spagnola. Inoltre il club bianconero starebbe sondando il terreno per un nuovo attaccante: stando alle indiscrezioni di Sky Sport, il profilo nuovo che piacerebbe a Cristiano Giuntoli sarebbe quello di Beto, bomber portoghese dell'Udinese valutato dal presidente Pozzo circa 35 milioni di euro.

Juventus, De Paul potrebbe tornare di moda in questa estate per il centrocampo dei bianconeri

La Juventus e il suo neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli in questa sessione di Calciomercato vorrebbero assestare un colpo a centrocampo e alcune indiscrezioni dalla Spagna vorrebbero il nome di Rodrigo De Paul in cima alla lista dei desideri.

Il mediano argentino, secondo Elgoldigital, sarebbe in uscita dall'Atletico Madrid: "El Cholo" Simeone lo avrebbe indicato da tempo tra gli elementi cedibili per fare cassa. La Juventus, che già nella scorsa estate aveva provato a sondare il terreno per De Paul starebbe preparando un'offerta da 20 milioni di euro, cifra che però potrebbe non bastare in quanto i "Colchoneros" ne vorrebbero 35.

Le parti, come spesso succede in queste circostanze, potrebbero dunque trovare l'accordo chiudendo la trattativa per una somma intermedia.

Come alternativa a De Paul, la Juventus terrebbe comunque d'occhio anche altri nomi come ad esempio quello di Franck Kessié: il mediano ivoriano potrebbe arrivare in prestito alla Continassa.

La Juventus e Giuntoli penserebbero a un nome nuovo per l'attacco: Beto dell'Udinese

La Juventus starebbe cercando anche un attaccante e secondo le indiscrezioni da Sky Sport, il nome nuovo osservato dal ds Giuntoli sarebbe quello di Beto. Il centravanti portoghese dell'Udinese, dopo un'annata convincente sotto la guida di Sottil, avrebbe ora una valutazione fatta dal presidente Pozzo di circa 35 milioni di euro.

Sempre in attacco comunque in queste ore viene insistentemente accostato ai piemontesi il nome di Romelu Lukaku: stando a diverse indiscrezioni, Lukaku avrebbe trovato un accordo di massima con i bianconeri e starebbe respingendo le offerte faraoniche dell'Al-Hilal pur di arrivare a Torino, anche se prima la Juve dovrebbe cedere Dusan Vlahovic.