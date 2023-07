Continua il lavoro della dirigenza dell'Inter alla ricerca di un attaccante da affiancare a Lautaro Martinez per la prossima stagione e il club nerazzurro avrebbe sondato la pista Morata, che si trova al centro di diverse voci di mercato che lo vedrebbero accostato anche alla Roma e alla Juventus.

Per la fascia destra invece, il club meneghino avrebbe praticamente chiuso per Juan Cuadrado, svincolato dopo l'esperienza in bianconero e che potrebbe firmare nei prossimi giorni con l'Inter per il prossimo campionato.

Morata, l'attaccante che piace alle big di Serie A

Dopo il ritorno in patria con la maglia dell'Atletico, ed una stagione conclusa con 13 gol e due assist in 36 partite nel campionato spagnolo, sembrerebbe già terminata l'avventura di Alvaro Morata in Spagna. Il giocatore vorrebbe tornare in Serie A, un campionato che conosce molto bene viste le passate esperienze alla Juventus, che sarebbe anche un club interessato al suo ritorno per sostituire Vlahovic. Per lo spagnolo, il rapporto con Simeone all'Atletico Madrid non sarebbe mai sbocciato, per questo anche l'Inter si sarebbe inserita nella corsa per tentare di acquistarlo. Per entrambi i club la formula potrebbe essere quella di un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro.

Nelle ultime ore, anche la Roma si sarebbe inserita concretamente per Morata, con Mourinho che avrebbe telefonato direttamente al giocatore per convincerlo a trasferirsi nella capitale, scatenando così un'asta di mercato destinata a proseguire nei prossimi giorni.

Cuadrado, l'affare a sorpresa dell'Inter per la fascia destra

Nel giro di poco tempo, Marotta avrebbe portato a casa un colpo dalla lunga lista di svincolati attualmente in cerca di una squadra per la prossima stagione, si tratta di Juan Cuadrado, che potrebbe a breve firmare un contratto che lo legherà ai nerazzurri per un anno con uno stipendio intorno ai 3 milioni di euro.

Dopo la rescissione consensuale con la Juve, e le otto stagioni in bianconero, il colombiano sembrava pronto per una nuova avventura fuori dall'Italia, con l'Al Shabab, club arabo, in pole per il suo ingaggio. Ma dalle indiscrezioni delle ultime ore delle principali testate di Calciomercato, la società nerazzurra sarebbe pronta a fare un grande sgarbo alla Juve, mettendo sotto contratto l'esterno ex Udinese.

Calciomercato Inter, ecco le possibili cessioni in prestito

Oltre ai diversi acquisti di questa campagna di mercato estiva, Marotta e Ausilio starebbero piazzando diversi giocatori in prestito, tra cui una serie di giovani che necessitano di maggiore minutaggio per crescere prima di ritornare in nerazzurro. Di recente, è arrivata la conferma del prestito di Valentin Carboni al Monza per una stagione, dove raggiungerà il fratello Franco che come lui rimarrà in biancorosso fino al 2024.

Un altro giocatore che ha fatto bene l'anno scorso in Serie B con la maglia della Reggina collezionando 8 gol e un assist in 37 presenze, è Giovanni Fabbian, che sarebbe monitorato da diversi club di Serie A, tra cui il Genoa e il Frosinone, intenzionati a prelevarlo dall'Inter per il prossimo campionato.