Varie indiscrezioni di Calciomercato continuano parlare da ormai due settimane di un interesse della Juventus per Romelu Lukaku, che non avrebbe accettato un'offerta importante dall'Arabia Saudita perché preferirebbe approdare nella società bianconera. A parlare del possibile arrivo del giocatore belga a Torino è stato nelle scorse ore l'agente sportivo Gabriele La Manna: "Alla fine, per me, Lukaku va alla Juventus a giocare insieme a Vlahovic".

Secondo La Manna la Juventus potrebbe acquistare Lukaku anche se Vlahovic dovesse rimanere

L'agente sportivo Gabriele La Manna ha detto l'idea del tecnico Massimiliano Allegri sarebbe quella di formare un settore avanzato fisico e di qualità, rappresentato dal giocatore belga e dal serbo.

Questa eventualità comporterebbe inevitabilmente altre partenze nel settore avanzato bianconero e proprio su questo ha proseguito la propria riflessione La Manna: "La Juventus vuole vendere Moise Kean. E, a quel punto, anche Chiesa potrebbe lasciare Torino". Il classe 2000 ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, ma attualmente non avrebbe ricevuto offerte e di conseguenza la sua partenza non pare una possibilità concreta. Per quanto riguarda Chiesa la Juventus valuterebbe una sua partenza solo in caso di offerte da almeno 60 milioni di euro: per lui si era parlato di un interesse del Liverpool e del Newcastle, ma al momento non è arrivata un'offerta concreta.

Le ultime indiscrezioni di parlano anche di una possibile partenza di Arkadiusz Milik, se dovesse arrivare un'offerta da 20 milioni di euro, situazione comunque tutt'altro che semblice, visto che la Juve lo ha pagato 6 milioni meno di un mese fa.

Il resto del calciomercato della Juventus

La Juventus lavora anche per rinforzare il centrocampo, ma un eventuale acquisto dipende dalle cessioni. La società bianconera potrebbe lasciar partire Denis Zakaria, che piace al West Ham, ma anche Weston McKennie e il giovane Fabio Miretti in prestito.

Se si dovessero definire almeno due di queste cessioni, allora la Juve poi potrebbe provare a ingaggiare Franck Kessié, anche se le ultime indiscrezioni riportano che il giocatore ivoriano preferirebbe trasferirsi nel campionato inglese. Il Barcellona sarebbe pronto a lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto.