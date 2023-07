L'Inter lavora con attenzione sul fronte mercato per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Secondo le ultime indiscrezioni, il Manchester City avrebbe puntato i fari su Nicolò Barella se dovesse decidere di cedere Bernardo Silva al Barcellona. Per quanto riguarda il reparto difensivo, i dirigenti meneghini avrebbero accarezzato l'idea di portare alla Pinetina Rafael Toloi dell'Atalanta. In attacco, viste le difficoltà per Folarin Balugun e Alvaro Morata, potrebbe ritornare in auge il nome di Alvaro Morata. Il nodo più importante riguarderebbe il portiere, infatti, dopo aver ceduto Andrè Onana al Manchester United, la società presieduta dagli Zhang non ha ancora trovato il suo erede.

Il profilo che potrebbe piacere sarebbe quello di Yassine Bounou del Siviglia.

120 milioni di euro dalla Premier League

Il Manchester City di Pep Guardiola potrebbe tentare l'affondo per Nicolò Barella. Il centrocampista avrebbe colpito il tecnico della squadra inglese durante la finale di Champions League. Il club che milita in Premier League, se dovesse cedere Bernardo Silva al Barcellona, potrebbe mettere sul piatto circa 120 milioni di euro per strappare l'ex Cagliari a Simone Inzaghi. Barella vorrebbe restare a Milano perché si sente parte del progetto ma, dinanzi a determinate cifre, i dirigenti meneghini potrebbero sedersi a tavolino.

Toloi per la difesa, Scamacca per l'attacco di Inzaghi

La società nerazzurra sarebbe alla ricerca di un difensore dopo gli addii di Danilo D'Ambrosio e Milan Skriniar. Durante i colloqui intrapresi con l'Atalanta per Merih Demiral sarebbe uscito il nome di Rafael Toloi. L'ex Roma ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe essere un profilo congeniale al progetto dell'Inter che ingaggerebbe un colpo esperto ma a basso costo.

Il difensore conosce molto bene i dettami tattici della difesa a tre e potrebbe giocare in diverse posizioni del reparto.

Nuovo nome per la porta

Per quanto riguarda l'attacco, visti gli intoppi per Morata e Balogun, il nuovo nome sarebbe quello di Gianluca Scamacca del West Ham. L'attaccante avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro.

L'ex Sassuolo sarebbe da tempo un obiettivi di Marotta che potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto.

L'Inter avrebbe inserito nella lista dei portieri anche il nome di Bounou del Siviglia. Il calciatore che si è reso protagonista durante il Mondiale potrebbe essere l'erede di Andrè Onana. La sua valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro, cifra che i nerazzurri potrebbero offrire se dovessero complicarsi notevolmente le piste per Yann Sommer, Emil Audero e Trubin.