Secondo le ultime di mercato, la Juventus potrebbe puntare su Gianluca Scamacca del West Ham anziché su Romelu Lukaku del Chelsea, meno giovane e probabilmente più prossimo ad imboccare gli ultimi anni di carriera.

La Roma nel frattempo potrebbe dover respingere le avance del Rennes per Matic, centrocampista serbo che piacerebbe al club francese. Infine, l'Inter starebbe per chiudere le trattative con l'Udinese per l'acquisizione di Lazar Samardzic.

Juventus, Giuntoli potrebbe puntare Scamacca

La Juventus, all'indomani della decisione assunta dall'UEFA che l'ha esclusa dalla prossima Conference League, starebbe pensando di puntare Gianluca Scamacca.

Il centravanti del West Ham sarebbe in uscita dal club inglese, che dopo una stagione in chiaroscuro lo lascerebbe andare a condizioni agevolate. La Juventus infatti, potrebbe intavolare una trattativa con i britannici basata sul prestito con diritto di riscatto attivabile solo a determinate condizioni come potrebbe essere il qualificarsi alla prossima Champions League. In ogni caso, il cartellino di Scamacca verrebbe valutato circa 35 milioni di euro e sull'attaccante classe '99 ci sarebbe da tempo anche la Roma di José Mourinho, che avrebbe la necessità di acquisire un attaccante al più presto possibile per sostituire l'infortunato Abraham.

Roma, il Rennes avrebbe messo nel mirino Matic, i giallorossi farebbero muro

Il Rennes starebbe cedendo Lesley Ugochukwu al Chelsea per una cifra vicina ai 30 milioni di euro e di conseguenza la società francese vorrebbe tornare in sede di Calciomercato per trovare un centrocampista che possa prendere il suo posto. Il profilo attenzionato dal Rennes per questo scopo sarebbe quello di Nemanja Matic, mediano della Roma classe '88.

Il serbo, sotto contratto con i giallorossi, non dovrebbe però lasciare la Capitale in quanto considerato da José Mourinho uno dei punti cardini della propria squadra.

Inter, i nerazzurri starebbero accelerando in maniera determinante per Samardzic dell'Udinese

L'Inter, dopo aver acquistato Davide Frattesi del Sassuolo, starebbe per chiudere un altro affare per il centrocampo con l'acquisizione di Lazar Samardzic dell'Udinese.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, l'ad nerazzurro Giuseppe Marotta avrebbe formulato una proposta ufficiale alla società friulana che consisterebbe in un'offerta da 15 milioni di euro più l'inserimento della contropartita tecnica del classe 2003 Giovanni Fabbian. Samardzic andrebbe a sostituire tecnicamente Marcelo Brozovic volato in Arabia nell'Al Nassr.