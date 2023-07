L'Inter vuole proseguire l'opera di rafforzamento del centrocampo con l'obiettivo Lazar Samardzic che non sarebbe sfumato, anche se l'interesse di altre big di Serie A per lui potrebbe accendersi in questi giorni. Per arrivare al centrocampista serbo, i nerazzurri avrebbero proposto all'Udinese uno scambio (più cash) con Fabbian, classe 2003 che interesserebbe ai friulani, i quali potrebbero accettare questa operazione.

Lazar Samardzic, tecnica e qualità a portata di Inzaghi

Dopo esser stato una delle rivelazioni della passata stagione con la maglia dell'Udinese, collezionando 5 gol e 4 assist in 37 presenze, Lazar Samardzic avrebbe attirato l'interesse di diverse big di Serie A, in particolare di Inter e Milan, che potrebbero innescare un ulteriore derby di mercato, visti anche i precedenti con Frattesi e Thuram, contesi da entrambe le compagini milanesi.

La dirigenza nerazzurra vorrebbe regalare a Inzaghi un giocatore di qualità, in grado di esprimersi al meglio nel 3-5-2 messo a punto dall'allenatore ex Lazio, un modulo che conosce molto bene e che ha già interpretato all'Udinese sotto la guida di mister Sottil. L'operazione prevedrebbe uno scambio con Giovanni Fabbian, uno dei tanti giovani cresciuti nel settore giovanile nerazzurro, in aggiunta a una offerta economica, per arrivare a una cifra intorno ai 20 milioni di euro, richiesti dai friulani per lasciare partire il centrocampista.

Fabbian, la contropartita che piace all'Udinese

A seguito di una stagione positiva con la Reggina, la prima per Fabbian tra i professionisti, conclusa con 8 gol e un assist, il giocatore sarebbe entrato nel mirino di diversi club di Serie A per la prossima stagione.

Tra questi ci sarebbe l'Udinese che accetterebbe di inserirlo nello scambio per Samardzic, per prelevarlo a titolo definitivo dall'Inter. La valutazione fatta dal club meneghino per il classe 2003 sarebbe intorno ai 10 milioni di euro.

In caso di mancata riuscita di questa operazione, il giocatore potrebbe lasciare Milano in prestito secco per un anno, con il Lecce e il Genoa maggiormente interessate alle sue prestazioni.

Calciomercato Inter, le ultime sulle altre trattative

Oltre a questa trattativa, l'Inter osserverebbe con interesse anche la situazione di Ryan Gravenberch, centrocampista del Bayern Monaco che avrebbe espresso la volontà di avere maggiore spazio, per questo i tedeschi valuterebbero l'ipotesi del prestito, con Napoli e Inter interessate all'operazione.

Sempre con i bavaresi, Marotta e Ausilio starebbero trattando per l'acquisto di Yann Sommer, portiere svizzero che andrebbe a sostituire il partente Onana. Per l'estremo difensore il Bayern chiederebbe 6 milioni di euro, mentre i nerazzurri vorrebbero chiudere la trattativa a 4 milioni di euro.