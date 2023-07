Un' indiscrezione di Calciomercato rischia di mettere in subbuglio l'Inter. Secondo il network argentino Tyc Sports ci sarebbe un'offerta di 240 milioni netti divisi in quattro stagioni per Lautaro Martinez da parte di un club arabo. Il giocatore non avrebbe però per il momento aperto a tale eventualità.

Offerta dall'Arabia per Lautaro Martinez

Un club arabo, di cui ancora non è stato reso noto il nome, avrebbe offerto all'entourage dell'attaccante Lautaro Martinez una cifra da capogiro per convincerlo a trasferirsi in Saudi Pro League. Si tratterebbe di un accordo di 4 anni a 60 milioni di euro a stagione, per il momento però la trattativa non sembrerebbe nemmeno partita, visto che il calciatore argentino non avrebbe dato il suo assenso all'operazione.

Ciò non esclude che la situazione va monitorata perché potrebbe cambiare da un momento all'altro. Tutto ciò sarebbe accaduto proprio nel giorno in cui il Manchester United ha ufficializzato l'arrivo dell'ex portiere nerazzurro André Onana, uno dei pezzi da novanta della scorsa stagione dei milanesi. La notizia rilanciata da Tyc Sports se confermata avrebbe dell'incredibile e potrebbe togliere a Simone Inzaghi un altro elemento fondamentale della sua squadra in costruzione.

L'argentino per il momento non avrebbe dato il suo assenso alla trattativa

L'offerta di 240 milioni totali è di quelle difficili a cui rinunciare, ma per il momento l'argentino avrebbe confermato fedeltà alla causa nerazzurra.

Al momento non ci sarebbero contatti concreti con l'Inter da parte del club saudita, i nerazzurri nel caso che le cose dovessero precipitare non accetterebbe un'offerta inferiore ai 100 milioni di euro per il costo del cartellino. Visti i casi riguardanti calciatori importanti come Brozovic, Milinkovic-Savic e altri, oltre alla potenza economica del club in questione, i tifosi nerazzurri non dormiranno di certo sonni troppo tranquilli.

Difficilmente negli ultimi anni il calciomercato è stato così complesso e ingarbugliato, dopo la vicenda Lukaku e le partenze importanti di Onana, Dzeko, Brozovic, Skriniar, D'Ambrosio. Pare però complicato e inverosimile immaginare che il nuovo capitano dell'Inter possa decidere di accettare l'offerta e non continuare a sposare la causa interista, l'argentino ha sempre dimostrato attaccamento ai colori nerazzurri e molto probabilmente rispedirà al mittente questa proposta indecente. L'attaccante argentino vorrà sicuramente raggiungere la seconda stella con i propri compagni di squadra e avere una rivincita in Champions League.