L’Inter avrebbe definitivamente bocciato l’affare Romelu Lukaku. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’attaccante avrebbe provato a ricucire i rapporti con i nerazzurri ma la risposta dei dirigenti sarebbe stata netta. Non ci sono margini per ripristinare la situazione in quanto non è affatto piaciuto il contatto che l’attaccante ha avuto con la Juventus. I nerazzurri avrebbero comunque in mente di rinfoltire attacco e centrocampo e potrebbero sfidare in chiave mercato il Milan per Beto, attaccante in forza all'Udinese, e ancora la Juventus per Lazar Samardzic.

Per quanto riguarda la porta potrebbe invece prendere quota il nome di Emil Audero: dopo le difficoltà per Anatolij Turbin, i dirigenti meneghini sarebbero in corsa per l'attuale portiere della Sampdoria che avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro. Il calciatore ex Venezia accetterebbe la destinazione perché vorrebbe restare nella massima serie dopo la retrocessione in Serie B dello scorso anno con la Sampdoria. Oltre ad Audero, l'Inter pensa sempre anche a Yann Sommer del Bayern Monaco.

Inter e Juventus si sfidano per un centrocampista

Con i bianconeri potrebbe esserci una sfida in chiave mercato che riguarderebbe Lazar Samardzic dell’Udinese. Il centrocampista avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro ma l’Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto il cartellino di Lucien Agoumè per abbassare le pretese economiche dei friulani.

La Juventus resta alla finestra per regalare un centrocampista di qualità a Massimiliano Allegri, che potrebbe schierare una mediana a tre con Paul Pogba e Adrien Rabiot a completare il trio. Samardzic potrebbe agire da mezzala ma anche da trequartista.

Derby con il Milan per il talento dei friulani

Gioca sempre nell’Udinese un altro obiettivo della squadra allenata da Simone Inzaghi.

Si tratta di Beto che i nerazzurri avrebbero sondato dopo le complicazioni incontrate per arrivare ad Alvaro Morata.

Beto piacerebbe però anche a Stefano Pioli come vice Giroud ma la valutazione del cartellino sarebbe di circa 30 milioni di euro, una cifra abbastanza onerosa per i budget dei due club lombardi.

La Juventus su un ex obiettivo dell'Inter

La Juventus infine sarebbe sempre sulle tracce di Franck Kessie. Il centrocampista del Barcellona potrebbe essere un nome molto congeniale per il progetto di Cristiano Giuntoli. I catalani non lo riterrebbero centrale e avrebbero pensato ad uno scambio alla pari con Federico Chiesa. Proposta che non avrebbe affatto convinto i bianconeri. Il cartellino dell’ex Fiorentina vale infatti almeno 60 milioni, ben 40 milioni in più rispetto a quello del calciatore ex Milan. Anche Giuntoli è stato chiaro: Chiesa partirà solo dietro ad offerte irrinunciabili.