Il campionato di calcio dell'Arabia Saudita fa incetta di campioni e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il primo è stato Cristiano Ronaldo, strappato al Manchester United con un contratto faraonico, una mossa che non è stata una goccia nel deserto. Il disegno arabo è quello di portare nel massimo campionato del Paese le più grandi stelle del calcio mondiale, senza badare a spese. Così nei primi giorni di questo mercato estivo hanno preso il volo campioni del calibro di Benzema e Kantè, che viaggiano verso la fine carriera, ma anche giocatori che sono nel pieno dello sviluppo agonistico come Ruben Neves e Sergej Milinkovic-Savic.

Gli ingaggi impareggiabili per il calcio europeo stano convincendo sempre più giocatori ad accettare le lusinghe arabe, l'ultimo sarebbe Manè che potrebbe lasciare il Bayer Monaco a breve e i sauditi cullano ancora la speranza di convincere Romelu Lukaku. Ma nelle ultime ore sono arrivate voci di un interesse anche per l'interista Lautaro Martinez.

L'offerta dell'Arabia Saudita per Lautaro Martinez

Nelle ultime ore dall'Arabia Saudita sarebbe arrivata anche un'offerta di straordinaria importanza per Lautaro Martinez, attaccante argentino che potrebbe essere il prossimo capitano dell'Inter. Il "Toro" ha già messo al braccio la fascia nella prima amichevole stagionale e dovrebbe farlo anche quando le partite saranno ufficiali.

Nonostante tale investitura, un club arabo avrebbe messo sul piatto un ingaggio da 60 milioni a stagione per quattro anni per provare a convincere il neo campione del mondo. In totale sarebbero 240 milioni di euro, a cui andrebbero aggiunti anche i soldi da girare all'Inter per il cartellino, non una cifra da poco visto che in passato Marotta ha sparato alto pur di non cedere il suo gioiello a Barcellona e Real Madrid.

L'offerta è di quelle da capogiro, ma a quanto pare non sembra aver fatto breccia nel cuore di Lautaro. L'argentino avrebbe infatti chiuso la porta al possibile trasferimento e ai 240 milioni di euro. Per questo non ci sarebbero nemmeno stati contatti tra gli arabi e l'Inter, che comunque fino ad oggi ha sempre ritenuto il giocatore incedibile.

Capitolo chiuso quindi, almeno per il momento, mentre i dirigenti stanno cercando il giusto compagno di reparto per Lautaro Martinez. L'arrivo di Thuram non basta visto che sono andati via Lukaku e Dzeko. Il belga è stato in cima alla lista dei desideri per molto tempo, ma poi ha girato le spalle all'Inter e così i nerazzurri hanno interrotto tutte le trattative con il Chelsea. Adesso nel mirino ci sarebbero Balogun e Morata come prime scelte, mentre in seconda fila ci sarebbero Beto dell'Udinese e Scamacca del West Ham, che però è corteggiato anche dalla Roma e lo stesso giocatore avrebbe dato precedenza ai giallorossi.