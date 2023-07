Con la cessione ormai certa di Onana al Manchester Utd per una cifra intorno ai 55 milioni di euro, e l'addio di Handanovic a parametro zero, l'Inter sarebbe alla ricerca di due portieri per sostituirli. Il primo nome è quello di Emil Audero, che andrebbe a fare il secondo in attesa di capire la scelta del titolare per la prossima stagione. Per quanto riguarda le cessioni, dopo la totale apertura alle offerte arabe, Correa sarebbe ora entrato nel mirino dell'Al Shabab che proverà a convincerlo per trasferirsi nel campionato saudita.

Audero, l'alternativa low cost a Trubin per la porta

Dopo cinque stagioni in blucerchiato, e la retrocessione in Serie B della passata stagione, Emil Audero potrebbe salutare la Sampdoria e tornare nel massimo campionato in questa finestra di Calciomercato. Il portiere sarebbe monitorato dall'Inter, che viste le difficoltà per arrivare a Trubin, con lo Shakthar che chiederebbe una cifra superiore rispetto ai 10 milioni di euro inizialmente stanziati dai nerazzurri per prelevarlo, potrebbe virare sul portiere italiano, che già conosce la Serie A e rappresenterebbe il sostituto ideale di Handanovic come alternativa alle spalle del titolare. La valutazione fatta dalla Samp per il giocatore sarebbe intorno agli 8 milioni di euro, con la dirigenza nerazzurra che potrebbe intensificare i contatti nei prossimi giorni per concretizzare la trattativa.

L'offerta araba per lasciare partire Correa

Nonostante le ambizioni dell'attaccante argentino di rimanere a Milano, Simone Inzaghi sarebbe determinato a cedere Joaquin Correa, anche per monetizzare e concentrare le risorse economiche alla ricerca di una prima punta da affiancare a Lautaro. Negli ultimi giorni, vista la sua apertura alle offerte arabe, sarebbero sorti interessamenti provenienti dal campionato saudita, in particolare dall'Al Shabab che farebbe sul serio per l'argentino e potrebbe presto presentare una prima offerta ai nerazzurri, prima di convincere Correa a trasferirsi con la promessa di un ricco contratto sulla scia dei recenti ingaggi dei vari calciatori europei.

Inter, gli altri nomi per sostituire Onana

Oltre ad Audero, il club meneghino dovrebbe nuovamente operare sul mercato alla ricerca di un primo portiere. La strada intrapresa da Marotta e Ausilio sarebbe quella che porta ad un profilo d'esperienza, in grado di alternarsi in campionato e nelle coppe con il suo sostituto come accadde nella prima parte della passata stagione tra Onana e Handanovic.

Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Sommer del Bayern Monaco, per cui servirebbero circa 6 milioni di euro, con l'Inter che punterebbe a chiudere l'affare entro la fine di questa settimana, per poi concentrarsi totalmente alla questione legata all'attacco.