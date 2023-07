Il Calciomercato dell'Inter potrebbe presto entrare nelle sue fasi più calde. Diversi sono ancora i ruoli scoperti nel club nerazzurro, con la questione portieri a continuare a tenere banco in aggiunta ad almeno un altro tassello che andrebbe messo in difesa dopo gli addii di Milan Skriniar e Danilo D'Ambrosio.

Per la difesa dei pali il nome più vicino sarebbe quello di Yann Sommer, ma non è l'unico estremo difensore sotto la lente d'ingrandimento dato che nelle ultime ore sarebbero cresciute le quotazioni di Vanja Milinkovic-Savic del Torino.

Inter, il Torino 'spara' alto: 20 milioni per Vanja Milinkovic-Savic

Il presunto interesse dell'Inter per Vanja Milinkovic-Savic (26) sembra però ostacolato dalle pretese economiche del Torino. Per Urbano Cairo la valutazione del portiere serbo sarebbe di circa 20 milioni di euro, cifra apparentemente fuori portata per quello che dovrebbe essere lo slot dedicato al secondo portiere.

La trattativa per il fratello di Sergej - ex Lazio - potrebbe sbloccarsi nel caso in cui il club granata fosse disposto ad alleggerire le pretese in virtù di un prestito con obbligo di riscatto.

Trevor Chalobah in uscita dal Chelsea: Inter e Napoli osservano

La dirigenza interista continua a sondare il terreno anche per un nuovo difensore centrale da regalare a Simone Inzaghi.

Negli ultimi giorni è circolato con insistenza il possibile nome di Rafael Toloi per colmare il vuoto lasciato dagli ultimi addii in casa nerazzurra.

Sembra però essere tornato di moda anche il profilo di Trevor Chalobah, difensore del Chelsea su cui avrebbe messo gli occhi anche il Napoli.

Inter, sondaggi in attacco: Balogun il prescelto ma occhio a Beto e Morata

Anche sul fronte offensivo l'Inter sembra essere destinata a cambiare volto. La "grana" Lukaku ha portato la dirigenza nerazzurra a virare su altri obiettivi: il reparto ad oggi è del tutto incompleto dato che contempla solo Martinez come unica garanzia e Thuram come scommessa.

Servirebbero almeno altri due centravanti sempre che non si decida di trattenere Joaquin Correa, passato da fuori progetto a possibile conferma dato appunto il caso Lukaku.

Date queste premesse, i nerazzurri potrebbero compiere uno sforzo decisivo per Balogun dell'Arsenal [VIDEO] che sembra essere il preferito per questione d'età e margini di crescita.

Non sembrano tramontate neanche le piste che portano a Beto e Morata; il primo sarebbe una garanzia per conoscenza del campionato, il secondo porterebbe anche una discreta esperienza in ambito internazionale. Più defilati Taremi e la suggestione Gianluca Scamacca.