Nelle scorse ore il giornalista Ivan Zazzaroni è tornato a scrivere sul Corriere dello Sport del possibile arrivo di Romelu Lukaku alla Juventus. Dello stesso argomento hanno voluto dire la loro ai microfoni della Gazzetta dello Sport i due ex attaccanti dell'Inter Christian Vieri e Nicola Ventola.

Zazzaroni svela: "Lukaku ha rifiutato l'offerta degli arabi in virtù dell'accordo che ha già raggiunto con la Juventus"

Il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni è tornato a commentare sulle colonne del Corriere dello Sport l'indiscrezione che vorrebbe la Juventus in contatto con Romelu Lukaku.

"La chiave è evidentemente Dusan Vlahovic. Soltanto la sua cessione a una cifra non troppo inferiore a 70 milioni può consentire a Cristiano Giuntoli di strappare Lukaku all’Inter e all’Al-Hilal, destinazione che il belga ha già rifiutato per ben due volte proprio in virtù dell’accordo raggiunto a fine giugno con la Juventus. La chiave dell’operazione Big Rom-Juve, dicevo, è Vlahovic". Concetto, quello di Zazzaroni che lo stesso giornalista aveva reiterato solo qualche ora prima scrivendo su Lukaku e la Juventus: "Vlahovic per Lukaku è lo scambio shock che ha avviato la Juventus due settimane fa. Il belga è decisamente volubile e inoltre è ancora arrabbiato con Inzaghi per il trattamento ricevuto nella finale di Champions League a Istanbul.

All’appuntamento teneva tantissimo, avrebbe voluto giocare dall’inizio. Per questo Lukaku ha avallato l’operazione imbastita dalla Juventus".

Vieri: "Lukaku non penso che andrà alla Juventus, penso che alla fine accetterà l'offerta araba"

Del possibile passaggio alla Juventus di Romelu Lukaku hanno voluto parlare anche gli ex attaccanti dell'Inter Christian Vieri e Nicola Ventola.

"Lukaku non può andare alla Juve dopo quello che ha detto. Non sono preoccupato perché non vedo un suo passaggio alla Juve. Hanno Vlahovic, Lukaku non ha proprio senso. Lui vuole rimanere all’Inter e secondo me rimarrà all’Inter" ha esordito Vieri nell'intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ventola, confermando l'idea dell'amico nonché ex compagno di squadra ha detto: "Non penso vada alla Juve, forse accetterà l’Arabia Saudita.

Ha un grande feeling con i tifosi dell’Inter". Ventola ha poi sottolineato come Lukaku avrebbe l'orgoglio di essere stato uno dei protagonisti dell'ultimo scudetto nerazzurro ma anche l'amarezza di aver fallito la prestazione nella finale di Champions League contro il Manchester City. Proprio per questo, secondo Ventola, Lukaku vorrebbe fortemente tornare all'Inter per regalare nuove emozioni ai tifosi del "Biscione".