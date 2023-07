Il precampionato dell'Inter è ufficialmente entrato nel vivo con l'amichevole di quest'oggi contro i sauditi dell'Al Nassr conclusasi 1-1. Tante le occasioni per i nerazzurri, in particolare per Lautaro Martinez, ma il risultato è rimasto inchiodato sul pari.

Proprio l'attaccante argentino aveva già fatto parlare di sé in mattinata con un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport dove senza filtri ha rivelato alcuni dettagli su diversi temi caldi di casa Inter. Dalla "grana" Lukaku alla possibilità di passare alla Saudi Pro League con un'offerta che gli sarebbe arrivata da capogiro.

Lautaro Martinez carica l'Inter per la nuova stagione: 'Voglio alzare trofei da capitano'

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez è partito dal sogno appena raggiunto di portare al braccio la fascia di capitano dell'Inter ponendo lo sguardo verso gli obiettivi del futuro. "Dal momento in cui sono diventato capitano, ho in testa la voglia di vincere il campionato e di alzare io il trofeo". L'attaccante argentino ha poi aggiunto come tutto il gruppo sia unito verso l'unico obiettivo di continuare sulla falsariga di quanto visto la scorsa stagione, impreziosita dalla finale di Champions League culminata comunque con una cocente sconfitta.

Lautaro Martinez, dall'offerta faraonica della Saudi Pro League al "caso" Lukaku

Nel merito della presunta offerta irrinunciabile arrivata dall'Arabia Saudita, la punta di Bahia Blanca ha spiegato: "Le proposte sono arrivate, ma sono felice all'Inter e a Milano e ho detto di no". L'argentino ha definito la città come la sua seconda casa asserendo di non aver avuto mai dubbi sulla sua voglia di restare in nerazzurro.

Il momento più "caldo" dell'intervista è stato senza dubbio quello riferito al presunto "tradimento" di Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter ha ammesso di esserci rimasto particolarmente male e di aver provato anche lui in prima persona a mettersi in contatto con il compagno, senza però trovare risposta. "Ha fatto lo stesso anche con altri miei compagni, l'ho chiamato tante volte ma non mi hai mai risposto".

Lautaro Martinez, il messaggio per i nuovi arrivati: 'Se indossate questa maglia avete qualcosa'

Nonostante il mancato arrivo di Romelu Lukaku, [VIDEO] Lautaro Martinez ha dichiarato di guardare avanti elogiando il gruppo che inizierà presto la prossima stagione di Serie A al netto degli innesti e dei tanti giovani che affollano la rosa nerazzurra. "Quello che ho imparato lo metto a disposizione", ha affermato l'attaccante argentino riferendosi all'aiuto che cercherà di dare proprio ai nuovi arrivati in squadra: "Ai nuovi ho detto che se sono qui, se indossano questa maglia, è perché hanno qualcosa". In conclusione, il nuovo capitano dell'Inter si è detto speranzoso sulla stagione che verrà.