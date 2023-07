Nella passata stagione la Juventus ha vissuto un terremoto societario che ha potato a un cambio totale del management. L’unico superstite di questa rivoluzione è Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, nelle ultime settimane, sta intanto lavorando a stretto contatto con Cristiano Giuntoli per delineare le strategie per il futuro e il nuovo ds avrebbe deciso di seguire completamente le indicazioni dell’allenatore.

Infatti, per Giuntoli, Allegri sarebbe l’unico a sapere che cosa serve davvero alla squadra per essere rinforzata. Il tecnico livornese, per il centrocampo, avrebbe fatto un nome nuovo: si tratterebbe di Franck Kessie.

La Juventus lavora alle uscite

In queste settimane, la Juventus avrebbe preso decisioni anche forti in ottica futura: si tratta di scelte fatte da Massimiliano Allegri con l’ok di Cristiano Giuntoli. Il nuovo ds avrebbe deciso di seguire le indicazioni del tecnico livornese, dal momento che è l’unico a conoscere in modo approfondito le dinamiche della squadra. Una delle decisioni prese dall’allenatore e avvallata da Giuntoli riguarderebbe l’esclusione di Leonardo Bonucci dai convocati per la tournée americana: il ds sarebbe stato in Toscana insieme a Manna proprio per comunicare al giocatore le scelte di Allegri.

Un’altra delle richieste dell’allenatore sarebbe quella di acquistare un nuovo centrocampista.

Ma prima la Juventus dovrà cedere i vari Arthur, Denis Zakaria e Weston McKennie: una volta completate queste uscite, Giuntoli potrebbe prendere un nuovo giocatore da inserire in mediana.

Sfumato Milinkovic-Savic

La Juventus, in questa sessione di trasferimenti, avrebbe voluto prendere Milinkovic-Savic per rinforzare il suo centrocampo.

Ma l’inserimento dell’Al Hilal ha impedito a Giuntoli di affondare il colpo.

Per questo motivo, la Juventus ha dovuto cambiare i suoi obiettivi: uno dei nomi che ora interesserebbe ai bianconeri sarebbe quello di Franck Kessie. Il giocatore sarebbe in uscita dal Barcellona, che vorrebbe circa 15 milioni. La cifra per arrivare all’ivoriano non sarebbe proibitiva.

ma prima bisognerà prima cedere i giocatori in esubero. Su Arthur ci sarebbe la Fiorentina che lo vorrebbe in prestito. Mentre su Denis Zakaria ci sarebbe il West Ham che avrebbe offerto 13 milioni, ma la Juve vorrebbe qualcosa in più e la trattativa tra le parti dovrebbe proseguire in attesa di arrivare a una fumata bianca.

Nel frattempo i giocatori che non sarebbero nel progetto di Massimiliano Allegri si starebbero allenando a parte rispetto al resto del gruppo.