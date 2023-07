Durante un'intervista a Tutti Convocati, Guido Vaciago in merito alla decisione della Juventus di non confermare Bonucci come parte del progetto sportivo ha dichiarato: 'È da almeno un mese che la Juventus ha comunicato queste questioni a Bonucci in privato. Da ieri, però, è stato necessario renderle pubbliche. Le ragioni di questa scelta sono di natura tecnica e politica: Bonucci non ricopre più il ruolo di leader nello spogliatoio. Allegri ha dimostrato di avere forza nella società bianconera'.

Il giornalista Vaciago ha parlato di Bonucci e di Allegri

Negli ultimi giorni si sta parlando soprattutto della decisione della Juventus di non considerare Leonardo Bonucci parte del progetto sportivo per la stagione 2023-2024. Il centrale bianconero ha un contratto fino a giugno 2024 con la società bianconera ma la scelta societaria potrebbe agevolare una partenza in anticipo del giocatore. Fra le società interessate al giocatore ci sarebbe la Sampdoria di Pirlo, che vuole un giocatore d'esperienza pronto ad aiutare la società ligure a ritornare in Serie A.

Il giornalista Vaciago parlando di Bonucci ha aggiunto: 'Il centrale difensivo non è mai stato uno che ha unito il popolo juventino. Non so in che percentuale, ma non credo che siano tutti addolorati i tifosi bianconeri per questa decisione societaria'.

Il direttore Vaciago ha parlato anche di Vlahovic

Guido Vaciago ha parlato anche di Dusan Vlahovic sottolineando come in caso di offerta importante per il giocatore la società bianconera sarebbe pronta a valutarla. Secondo Vaciago in caso di offerta importante per il giocatore la Juventus potrebbe lasciarlo partire. A proposito di Vlahovic si parla di un interesse del Chelsea ma il suo prezzo di mercato è di circa 80 milioni di euro più bonus.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro nelle cessioni. Abbiamo parlato di Dusan Vlahovic, che potrebbe essere sostituito da Jonathan David. Si lavora anche alle partenze di tanti giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Ci si riferisce a Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie, a questi potrebbero aggiungersi le cessioni in prestito anche di Filippo Ranocchia e Fabio Miretti.

Per quanto riguarda il settore difensivo la società bianconera potrebbe valutare l'acquisto di un terzino destro. A tal riguardo uno dei nomi avvicinati alla società bianconera è quello di Ivan Fresneda, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Potrebbe arrivare anche un centrale difensivo se oltre Bonucci dovessero partire anche Alex Sandro e Rugani. Fra i nomi che piacciono alla società bianconera ci sarebbe il giocatore dell'Atletico Madrid Mario Hermoso, in scadenza di contratto a giugno 2024 con la società spagnola.