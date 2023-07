In queste settimane la Juventus avrebbe manifestato il suo interesse per Franck Kessié. I bianconeri avrebbero parlato con il Barcellona dell’ivoriano per provare ad averlo in prestito con obbligo di riscatto. Ma il giocatore sarebbe dubbioso e non sarebbe del tutto convinto di tornare in Italia: a quanto pare preferirebbe restare in Spagna o provare a fare un’esperienza in Inghilterra. Per questo motivo, ci sarebbe stata una frenata per nella trattativa.

La Juventus prosegue la tournée americana

In questi giorni, intanto, la Juventus è negli Stati Uniti d'America, dove il ds Cristiano Giuntoli ha proseguito le trattative di mercato.

In particolare il dirigente bianconero avrebbe parlato con il Barcellona di Kessié, approfittando del fatto che entrambi i club sono a Los Angeles. Al momento, però, il giocatore preferirebbe altre soluzioni e su di lui ci sarebbe in in particolare un interesse del Tottenham.

Intanto la rosa agli ordini di mister Max Allegri sta proseguendo la preparazione estiva. I bianconeri hanno vinto la prima amichevole stagionale contro il Milan ai calci di rigore, dopo che la sfida al 90° minuto si era chiusa sul 2-2. La Juve ha mostrato diverse cose buone, ma ci sono anche degli aspetti da sistemare.

Uno dei giocatori che sembra essere al meglio in queste prime settimane della nuova stagione è Federico Chiesa, di lui ha parlato mister Massimiliano Allegri al termine del match contro il Milan: “Si è presentato bene, ha una gamba diversa rispetto a quella che aveva l’anno scorso”.

La Juventus in questa prima fase di preparazione ha un po’ di emergenza a centrocampo visto che Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli sono rimasti a Torino. Per questo motivo, la Juventus ha reintegrato nella rosa Weston McKennie. E proprio della prestazione dell’americano contro i rossoneri ha parlato anche Massimiliano Allegri: “Weston è rientrato bene, è dentro la squadra e sono contento di come sta lavorando e di quello che sta facendo”.

Rovella torna anticipatamente in Italia

Nell’amichevole contro il Milan, la Juventus non ha potuto contare neppure su Nicolò Rovella. Il centrocampista classe 2001 ha accusato un fastidio muscolare e per questo motivo tornerà in Italia anticipatamente per riprendersi al meglio alla Continassa in vista dell’inizio del campionato. Il giocatore classe 2001, nelle idee di Massimiliano Allegri, è il vice di Manuel Locatelli.