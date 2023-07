La Juventus è al lavoro per definire le cessioni. Lo ha dichiarato anche Cristiano Giuntoli durante la conferenza stampa di presentazione da nuovo Football Director della società bianconera, sarà importante alleggerire la rosa considerando l'abbondanza in diversi settori. Per quanto riguarda la difesa con la decisione di escludere dal progetto sportivo Leonardo Bonucci (la società bianconera starebbe valutando offerte per il centrale difensivo) potrebbe agevolare la permanenza di Koni De Winter, reduce da un prestito all'Empoli in cui nella seconda parte di stagione è stato condizionato da un infortunio che gli ha fatto saltare diversi match.

Il centrale difensivo ha recuperato per l'Europeo under 21 disputando una competizione importante con il Belgio nonostante l'eliminazione ai gironi della sua rappresentativa. Il centrale di 21 anni potrebbe rimanere alla Juventus come alternativa del settore difensivo.

Il giocatore De Winter potrebbe rimanere alla Juventus

La Juventus nella stagione 2023-2024 in difesa potrebbe ripartire da Gatti, Bremer e Danilo, con Rugani prima alternativa, Alex Sandro e Koni De Winter. Il centrale belga dopo una stagione importante all'Empoli in cui ha giocato titolare potrebbe essere confermato nella rosa bianconera come alternativa eventuale a Bremer da centrale della difesa a tre, ruolo che ha dimostrato di fare in passato.

All'Empoli ha giocato da centrale in una difesa a quattro ma può adattarsi anche in una tre. Fra l'altro il belga può giocare da terzino destro, una duttilità che piace a Massimiliano Allegri. De Winter potrebbe sostituire Bonucci, che è considerato un partente dalla società bianconera. Sul giocatore ci sarebbero diverse società, si parla della Sampdoria del nuovo tecnico Pirlo, ma anche della Lazio di Maurizio Sarri.

I due hanno già lavorato insieme nel 2019-2020 alla Juventus vincendo anche un campionato. De Winter ha mercato, ci sarebbero almeno due società francesi interessate al suo acquisto, ovvero il Lille e il Reims, in Inghilterra sarebbe seguito dall'Everton mentre in Germania il Borussia Mönchengladbach e il Bayer Leverkusen potrebbero fare un'offerta alla società bianconera per il suo acquisto.

La tournée americana sarà molto utile ad Allegri per capire se il belga potrà essere un'alternativa importante in difesa per la squadra bianconera nella stagione 2023-2024.

Il possibile mercato della Juve

La Juventus lavora ad altre cessioni. È stata definita la partenza di Filippo Ranocchia in prestito con diritto di riscatto all'Empoli per circa 5,5 milioni di euro e contro riscatto a favore della società bianconera per circa 7 milioni di euro. Si lavora anche alle partenze di Zakaria, Weston McKennie e Arthur Melo a cui potrebbe aggiungersi Dusan Vlahovic, che piace al Paris Saint Germain. Se dovesse partire potrebbe arrivare Romelu Lukaku, giocatore che il Chelsea potrebbe lasciar partire per circa 40 milioni di euro.