Juventus, Giuntoli, Manna e Pogba a confronto: il ds avrebbe chiesto al francese di ridursi l'ingaggio

Il neo dirigente della Juventus Cristiano Giuntoli è già al lavoro per alleggerire i conti della società bianconera.

Ecco che secondo le ultime indiscrezioni il nuovo responsabile dell'area sportiva bianconera avrebbe intavolato un tavolo di dialogo con Paul Pogba per chiedere al calciatore francese di ridursi l'ingaggio. Attualmente il centrocampista percepisce 8 milioni di euro più bonus, una somma davvero elevata per il rendimento che lo stesso Pogba ha garantito nella scorsa stagione. Il transalpino, tra gli infortuni, l'operazione al ginocchio e le ricadute avvenute nei successivi mesi è riuscito a collezionare in tutte le competizioni giocate dal club bianconero soltanto 161 minuti ufficiali. Le contrattazioni tra le parti sarebbero dunque in atto, con Pogba che quest'anno starebbe provando a bruciare le tappe con allenamenti costanti e una riduzione delle vacanze che è stata comunque apprezzata alla Continassa.

Ravanelli: "Ho avuto la possibilità di parlare con Pogba e mi ha detto che vuole restare alla Juve e dimostrare"

Di Paul Pogba e del suo futuro alla Juventus ha voluto parlare un ex calciatore bianconero, Fabrizio Ravanelli. Quest'ultimo, intervenuto ai microfoni di TV Play ha detto del francese: "Ho avuto la possibilità di parlare con Pogba.

Stavo andando via da Torino e lui ci teneva a salutarmi. Ha tanta voglia di far bene e di riscattarsi, speriamo che possa trovare la giusta forma e la giusta continuità. Mi ha detto che ha voglia di rimanere, di restare a Torino a tutti i costi. Pogba vuole dimostrare il suo valore".

Cambi: "Pogba se andasse in Arabia non supererebbe le visite mediche"

Infine, a Calciomercato, anche Graziano Campi ha parlato di Pogba: "Se Pogba va in Arabia non supera le visite mediche, è questo il problema. Non so se in quei tre giorni che è stato in Arabia lo hanno visitato, ma il fatto che a Torino stia facendo gli esercizi sulla sabbia e che deve entrare e uscire dal J-Medical prima degli allenamenti vuol dire che le visite non le passerebbe".