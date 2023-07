La Juventus è al lavoro per definire il Calciomercato estivo, fra acquisti e cessioni. La società bianconera aspetta delle risposte importanti anche dai giocatori che per un motivo o per un altro la scorsa stagione non hanno inciso. Uno su tutti è Paul Pogba, condizionato dall'infortunio al menisco, ma anche da problemi muscolari che non gli hanno permesso di giocare con contibuità. Il giocatore si sta allenando, con la voglia di recuperare, alla Continassa da ormai diversi giorni.

Intanto della situazione fisica del centrocampista francese ha parlato di recente anche Graziano Campi.

Il giornalista sportivo a Tv Play ha dichiarato che il giocatore attualmente, in caso di trasferimento in Arabia Saudita, non supererebbe le visite mediche poiché non avrebbe ancora recuperato la forma fisica ideale per giocare a livelli importanti.

Il giornalista sportivo Campi ha parlato di Pogba

'Se Pogba va in Arabia non supera le visite mediche, è questo il problema', sono queste le dichiarazioni di Graziano Campi a Tv Play di calciomercato.it.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Non so se in quei tre giorni che è stato in Arabia Saudita lo hanno visitato, ma il fatto che a Torino stia facendo gli esercizi sulla sabbia e che deve entrare e uscire dal J-Medical prima degli allenamenti vuol dire che le visite non le passerebbe'.

Intanto il giocatore francese dovrebbe partire per la tournée americana con il resto della squadra, anche se probabilmente senza avere molto minutaggio. Potrebbe ad esempio giocare qualche minuto contro il Milan nel match di fine luglio o eventualmente il 3 agosto contro il Real Madrid.

Attualmente la volontà di Pogba è quella recuperare e dare il suo contributo alla società bianconera, ma non sarebbe del tutto da scartare, almeno secondo diverse indiscrezioni di mercato, la possibilità di una partenza del francese in Arabia Saudita se dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni di euro: il giocatore potrebbe sottoscrivere un contratto per tre stagioni per un totale di 100 milioni di euro.

Il punto sul mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato anche per il centrocampo. Oltre a Pogba potrebbero partire anche Denis Zakaria e Arthur Melo. Per il centrocampista svizzero ci sarebbe l'interesse del West Ham, che la società bianconera valuta circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda il brasiliano sarebbe vicino al trasferimento alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto per un totale di 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda il settore avanzato se dovesse partire Dusan Vlahovic potrebbe arrivare Romelu Lukaku. Ma piace anche Jonathan David, punta del Lille e della nazionale del Canada, che è valutato circa 40 milioni di euro dalla società francese.