André Onana è partito per Manchester (sponda United), Samir Handanovic si è svincolato e Alex Cordaz si avvia verso l'Arabia Saudita (anche lui da svincolato). E così, al momento, l'Inter si ritrova priva di un portiere titolare in organico. Il raduno pre-campionato è già iniziato e, tra i pali, figura Raffaele Di Gennaro che, però, durante la stagione dovrebbe essere il terzo nella gerarchia degli estremi difensori. Per questo motivo, i dirigenti nerazzurri starebbero cercando di stringere i tempi per portare alla Pinetina Yann Sommer del Bayern Monaco.

La "fretta" interista sarebbe legata anche ad una richiesta specifica di Simone Inzaghi. L'allenatore avrebbe chiesto alla società di mettergli a disposizione almeno un nuovo portiere titolare prima della partenza per la tournée di amichevoli in Giappone. I tempi sarebbero quindi stretti perché il viaggio in Oriente dell'Inter è in programma per il 23 luglio, poiché l'evento partirà il giorno successivo, lunedì 24.

Il calendario delle amichevoli dell'Inter prevede la sfida con l'Al-Nassr dell'ex Brozovic il 27 luglio, e quella con il Paris Saint-Germain di un altro grande ex, Skriniar, il 1° agosto. Per testare al meglio i movimenti della difesa e per cominciare a cementare l'intesa con il nuovo portiere, Inzaghi preferirebbe avere con sé Sommer, obiettivo del club milanese tra i pali insieme a Trubin, per il quale però la trattativa sembra più complicata.

I dirigenti Marotta e Ausilio sarebbero quindi in costante contatto con i colleghi del Bayern Monaco per trovare al più presto la quadra per il trasferimento di Sommer all'Inter. La data cerchiata in rosso sul calendario nerazzurro pare sia quella del 23 luglio.

L'Inter vorrebbe offrire 4 milioni per Sommer

Il Bayern Monaco non sarebbe contrario alla cessione di Yann Sommer.

I bavaresi starebbero già cercando un altro portiere da affiancare all'ancora infortunato Neuer, e lo avrebbero individuato in Mamardashvili del Valencia. A questo punto, resterebbe da trovare un punto d'incontro con l'Inter per chiudere la trattativa.

La clausola rescissoria da 6 milioni di euro presente sul contratto di Sommer col Bayern Monaco è ormai scaduta.

L'Inter, quindi, potrebbe proporre una cifra differente e, infatti, l'obiettivo di Marotta e Ausilio sarebbe quello di mettere sul piatto 4 milioni per l'acquisizione del cartellino del portiere svizzero che, intanto, non ha giocato la prima amichevole dei campioni di Germania in carica disputata martedì 18 luglio.

La sensazione è che alla fine Inter e Bayern Monaco troveranno l'intesa per Sommer, ma a questo punto c'è da capire se la situazione si sbloccherà per il 23 luglio. In tal caso, il tecnico Inzaghi potrebbe partire per l'Inter Japan Tour avendo con sé l'estremo difensore elvetico che, nelle intenzioni di allenatore e società, dovrebbe contendersi la titolarità con un altro compagno di squadra che, nelle idee interiste, dovrebbe essere Trubin.

La trattativa con lo Shakthar Donetsk sarebbe più complicata. La squadra ucraina avrebbe chiesto 25-30 milioni di euro per Trubin, mentre l'Inter non vorrebbe andare oltre i 15 milioni, trattandosi di un calciatore che andrà in scadenza di contratto tra meno di un anno, il 30 giugno 2024.