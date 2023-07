La Juventus, in questa sessione di mercato, si trova di fronte a diverse situazioni da risolvere, e una di queste riguarda Romelu Lukaku. Dopo il rifiuto da parte dell'Inter di continuare le trattative con il Chelsea, sembrava che la punta belga fosse molto vicina a un trasferimento alla Juventus. Tuttavia, secondo quanto riferito dal giornalista Graziano Campi, la Juventus sarebbe interessata più al canadese Jonathan David, che potrebbe sostituire Chiesa, rispetto al belga.

Campi ha parlato di Lukaku e David

"Lukaku è lontano dalla Juventus, David potrebbe sostituire Chiesa accanto a Vlahovic", sono queste le dichiarazioni di Graziano Campi a Tv Play di Calciomercato.it.

Secondo Campi, la Juventus sembra aver abbandonato l'idea di acquistare Lukaku e si è limitata a chiedere informazioni e cifre, ma senza essere in grado di collocare adeguatamente alcuni giocatori esuberi. Ciò suggerirebbe che le richieste economiche per Lukaku, date le circostanze attuali del club, potrebbero non essere sostenibili. Il giornalista ha sottolineato poi che David e Lukaku sono due calciatori con caratteristiche molto diverse e che non sarebbe giusto paragonarli.

Tuttavia, considera la possibilità che Jonathan David potrebbe essere una potenziale opzione per il ruolo di Chiesa, magari affiancato a Dusan Vlahovic. Questo suggerisce che la Juventus potrebbe concentrarsi sull'acquisizione di David anziché puntare su Lukaku.

Campi ha parlato anche del futuro professionale di Federico Chiesa

Il giornalista Graziano Campi si è soffermato poi sul futuro professionale di Federico Chiesa, sottolineando che sembra essere il giocatore più lontano da Torino tra i tre menzionati.

Sostiene che Chiesa è stato coinvolto in poche campagne promozionali, il che potrebbe suggerire che la Juventus non lo consideri un elemento imprescindibile per il prossimo futuro.

Inoltre, sottolinea che il contratto di Chiesa scade nel 2025 e che, se avrà una grande stagione, potrebbe cercare un rinnovo con richieste economiche al di fuori dei parametri del club. Questo potrebbe mettere in discussione il suo futuro professionale alla Juventus. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano del Newcastle e del Liverpool interessate al giocatore.

Con un'offerta da 60 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora a rinforzi anche per il centrocampo ed uno dei nomi avvicinati alla società bianconera è Franck Kessié, che potrebbe trasferirsi a Torino in prestito con diritto di riscatto. Il suo arrivo però dipende da alcune cessioni, due sue tutte quella di Denis Zakaria e di Fabio Miretti, che dovrebbe lasciare Torino in prestito.