Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha rilasciato alcune dichiarazioni significative durante un intervento sul canale Twitch del club bianconero. La notizia del suo rinnovo contrattuale con la Vecchia Signora è stata accolta con gioia dai tifosi.

Dopo diverse voci di mercato e un contratto in scadenza il 30 giugno, Rabiot ha deciso di prolungare l'intesa contrattuale con la Juventus per un'altra stagione, rafforzando così il suo impegno con i bianconeri. Durante l'intervista il centrocampista francese ha condiviso alcuni pensieri interessanti spiegando anche come Allegri sia stato importante per la sua permanenza nella società bianconera.

Il centrocampista Rabiot ha parlato della scelta di rimanere alla Juventus

''Non è un segreto, il mister ci teneva tanto. Mi ha parlato tanto quest’anno per rimanere qui alla Juve, anche mentre stavo in vacanza mi ha mandato tanti messaggi. In primis il mister, poi alcuni compagni di squadra''. Queste le dichiarazioni di Adrien Rabiot in risposta alla domanda su chi l'avesse invitato a rimanere alla Juventus e a prolungare l'intesa contrattuale. Ha poi aggiunto: ''Tutti hanno parlato bene: Giovanni Manna, Federico Cherubini è straordinario. Tutti nello staff mi hanno mostrato tanto amore, quindi direi soprattutto il mister ma anche gli altri mi hanno mostrato tanto amore''.

L'importanza dei tifosi nella scelta di rimanere da parte di Rabiot

Fra i vari temi toccati, Rabiot ha raccontato il significato del soprannome "cavallo pazzo", attribuitogli dai tifosi. Ha spiegato che il cavallo è un animale forte e intelligente, e gli piace essere associato a queste caratteristiche, in quanto si rivede in esso sul campo di gioco.

Il suo spirito battagliero e la dedizione nel correre per tutta la durata della partita hanno reso questo soprannome particolarmente adatto al suo stile di gioco.

La scelta di rinnovare con la Juventus è stata influenzata anche dalla possibilità di partecipare all'Europeo 2024 con la nazionale francese. Rabiot ha riconosciuto l'importanza dell'affetto dei tifosi nel voler rimanere a Torino.

Come è noto il francese era stato vicino al Manchester United lo scorso Calciomercato. Il lavoro portato avanti da Massimiliano Allegri è stato decisivo, considerando la stima professionale ed umana fra i due. Il giocatore ha prolungato la sua intesa contrattuale per una stagione confermando l'ingaggio che guadagna attualmente, circa 7 milioni di euro più bonus.

La Juventus potrebbe aggiungere un altro rinforzo a centrocampo nel calciomercato estivo. Se si dovessero definire le cessioni di Zakaria e McKennie, potrebbe arrivare dal Barcellona Kessié in prestito con diritto di riscatto.