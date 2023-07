In questi giorni, si è a lungo parlato di un possibile interessamento della Juventus per Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo sarebbe stato uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri per rinforzare il centrocampo. Ma la Juventus, per il momento, non avrebbe affidato il colpo poiché Cristiano Giuntoli sarebbe soprattutto alle prese con le cessioni. In queste ore, però, Milinkovic-Savic avrebbe deciso di lasciare l'Italia. Infatti, il serbo avrebbe accettato l'offerta dell'Al Hilal. Anche le richieste della Lazio sarebbero state soddisfatte poiché il club saudita sarebbe disposto a pagare i 40 milioni richiesti da Lotito.

Dunque, per la Juventus la pista che porterebbe a Milinkovic-Savic sarebbe destinata a sfumare.

Juventus impegnata nelle cessioni

In questa fase di mercato, la Juventus sarebbe più che altro concentrata sulle cessioni. Infatti, i bianconeri sarebbero alla ricerca di una sistemazione per Denis Zakaria, Weston McKennie e Arthur. Una volta che verranno sistemare queste situazioni ci si potrà concentrare sulle entrate. In questi giorni, però, la Juventus avrebbe fatto dei sondaggi per Milinkovic-Savic. I bianconeri sarebbero stati disposti a presentare un'offerta da 25 milioni più Nicolò Rovella e Luca Pellegrini. Ma, nelle ultime ore, la situazione sarebbe radicalmente cambiata visto che il serbo sarebbe ad un passo dal trasfersi in Arabia Saudita.

Dunque, salvo clamorose sorprese non dovrebbe riuscire ad arrivare a Milinkovic-Savic.

La Juventus presenta la nuova maglia

La Juventus, in queste ore, è al lavoro sul mercato per rinforzare la squadra. Ma parallelamente procedono anche le altre attività del club. La squadra è tornata alla Continassa per svolgere le prime visite mediche di inizio stagione.

Nelle ultime ore, però, la Juventus ha presentato la maglia away per la stagione 2023/2024. La casacca è rosa e grigia ed è ispirata al Monte Rosa. Tra i testimonial della maglia ci sono Nicolò Fagioli, Paul Pogba, Gleison Bremer e Dusan Vlahovic. Alcuni di questi giocatori sono al centro di voci di mercato, ma il club bianconero li ha comunque scelti come testimonial della nuova casacca.

Adesso per vedere la squadra in campo con la maglia away bisognerà attendere le prime amichevoli estive, la prima si giocherà il prossimo 22 luglio contro il Barcellona. Infatti, a partire dal 20 luglio la Juventus sarà in America per svolgere la classica tournée estiva. Chissà se per quella data in casa bianconera ci saranno facce nuove oppure se il mercato resterà bloccato in attesa della cessione degli esuberi. Adesso non rimane che attendere di capire cosa succederà nelle prossime settimane soprattutto in merito alla campagna acquisti.