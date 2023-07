Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse della Juventus per il centrocampista offensivo del Real Betis, Luiz Henrique, il quale è valutato intorno ai 18-20 milioni di euro. Tuttavia, il futuro professionale di Federico Chiesa potrebbe condizionare le scelte di mercato della Juventus, poiché il giocatore è seguito da Newcastle e Liverpool.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe anche interessata a Gustav Isaksen, giocatore del Midtylland che piace anche al Milan.

Il giocatore Isaksen potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il settore avanzato Gustav Isaksen. Il danese classe 2001 è uno dei giovani più interessanti del calcio europeo, reduce da una stagione in cui ha disputato 45 match con il Midtylland segnando 22 gol e fornendo 9 assist decisivi ai suoi compagni. Ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e con un'offerta da circa 10 milioni di euro potrebbe approdare nella società bianconera.

Il talentuoso danese, classe 2001, è in grado di partire dalla fascia destra per poi accentrarsi con il suo piede mancino, ed è in grado di giocare anche come trequartista. Isaksen rappresenterebbe un colpo a sorpresa per la squadra bianconera, un innesto di qualità pronto per il presente e importante anche per il futuro.

Negli ultimi anni, ha accumulato esperienza a livello internazionale con il Midtylland.

Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, potrebbe cercare di definire l'affare per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. La Juventus sta lavorando attivamente sul fronte degli acquisti, anche considerando la possibilità di cessioni importanti come quella di Denis Zakaria, tornato dal prestito al Chelsea.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà lavorare anche alle cessioni, come già anticipato prima. Si è parlato della possibile partenza di Denis Zakaria, che piace al West Ham e che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera è Weston McKennie, valutato anche lui più o meno lo stesso prezzo del centrocampista svizzero.

Per quanto riguarda invece Arthur Melo potrebbe lasciare la società bianconera in prestito. La Juventus sarebbe inoltre disposta a valutare eventuali offerte per Vlahovic.

Se dovesse arrivare una somma di 80 milioni di euro per il cartellino della punta la Juventus potrebbe lasciarlo partire. Il suo sostituto potrebbe essere Jonathan David, giocatore del Lille e della nazionale del Canada. L'alternativa è Hojlund, che potrebbe trasferirsi al Manchester United nel Calciomercato estivo.