La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Si lavora alle partenze, con tanti giocatori che in caso di offerta importante potrebbero lasciare la società bianconera dato che quest'anno sembra vigere il vessillo del 'nessuno è incedibile'.

Per quanto riguarda invece le entrate una delle esigenze principali è rinforzare il settore difensivo, in questo senso va letto il possibile interesse per Aymeric Laporte, nazionale spagnolo classe 1994 che potrebbe lasciare il Manchester City a prezzo vantaggioso.

La società inglese sta lavorando all'acquisto di Gvardiol e questo agevolerebbe la partenza del centrale spagnolo, che è in scadenza di contratto a giugno 2025. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro ma il club inglese sarebbe pronto a lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. Sarebbe un giocatore ideale sia in caso di difesa a quattro che a tre, in quanto mancino (al momento in rosa c'è solo Alex Sandro che prediliga il piede sinistro).

Laporte potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe dunque valutando come rinforzo difensivo Aymeric Laporte, centrale spagnolo in scadenza di contratto a giugno 2025. Il difensore di Guardiola potrebbe approdare nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto, stessa formula che il club starebbe pianificando a proposito di Mario Hermoso, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid a giugno 2024 che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

Il club bianconero guarda con interesse al mercato dei difensori date le posizioni di Leonardo Bonucci e Daniele Rugani, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2024. Considerando però che la Juventus potrebbe impostare il 3-5-2 come modulo di riferimento, anche in caso di loro permanenza servirebbe un altro centrale da aggiungere ai vari Danilo, Gatti e Bremer.

Il mercato della Juventus, si guarda anche alle fasce

La Juventus dovrà rinforzare anche le fasce difensive. Si parla al riguardo del possibile arrivo di Fabiano Parisi dell'Empoli, valutato circa 15 milioni di euro. La società bianconera potrebbe offrire una somma cash, 10 milioni, più il cartellino di Filippo Ranocchia.

Per quanto riguarda la fascia destra invece, dopo l'arrivo di Weah, potrebbe aggiungersi un altro tassello, con la candidatura di Emil Holm dello Spezia ad essere ancora la più autorevole.