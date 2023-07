Davide Frattesi sarebbe vicinissimo all'Inter. Il centrocampista del Sassuolo, vero e proprio uomo mercato di questo inizio di sessione di trattative estive, potrebbe vestire di nerazzurro già nelle prossime quarantotto ore come indicano i tanti rumor delle ultime ore. Marotta avrebbe accelerato nel confronto avuto con Carnevali, dirigente del Sassuolo, a Rimini e avrebbe sorpassato l'agguerrita concorrenza. Sul giocatore infatti si è fiondato il Milan subito dopo la cessione di Tonali, un corteggiamento difficile però come dimostrano l'acquisto di Loftus-Cheek, che ha proprio scelto la numero 8 dell'ormai ex idolo dei tifosi rossoneri per la sua nuova avventura, e il pressing su Musah e Reijnders.

Su Frattesi avrebbe lavorato con insistenza anche la Roma, forse la prima a gettarsi sul giocatore quando il campionato ancora doveva finire, e negli ultimi giorni anche il Napoli.

I dettagli dell'affare Frattesi-Inter

L'Inter però, come detto, sembrerebbe in grande vantaggio su tutti. Il giocatore avrebbe detto sì alla proposta nerazzurra, e le due società proprio in queste ore avrebbero trovate l'accordo anche per il cartellino del centrocampista da tempo nel giro della Nazionale di Mancini. La trattativa si dovrebbe concludere con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni con l'aggiunta del cartellino dell'attaccante Mulattieri, reduce da un'ottima stagione a Frosinone, squadra con cui ha conquistato la promozione dalla Serie B.

Una parte della cifra che l'Inter verserà nelle casse del Sassuolo andrà in quelle della Roma che aveva mantenuto il 30% della rivendita quando aveva ceduto il giocatore al Sassuolo.

Dove giocherà Frattesi nell'Inter

Frattesi è quindi il giocatore scelto per rinforzare il centrocampo di Simone Inzaghi, una pedina di cui il tecnico ha un gran bisogno dopo la cessione di Brozovic in Arabia Saudita.

A livello numerico sarebbero stati pochi i giocatori in mediana per affrontare tre competizioni. Il probabile nuovo acquisto ovviamente non sarà il sostituto del croato, in regia infatti l'allenatore ha promosso ormai da tempo Calhanoglu, con ottimi risultati. Frattesi andrà a completare la batteria di mezz'ali e probabilmente sarà il titolare insieme a Barella.

Due centrocampisti italiani di grande corsa e capacità di inserimento, e qualche gol nelle gambe, proprio le caratteristiche che cerca Inzaghi in quella zona di campo. Resta da capire se Marotta continuerà anche il pressing su Samardzic oppure no.

Ora il mercato dell'Inter proseguirà con la caccia a Romelu Lukaku, va convinto il Chelsea perché il giocatore invece sarebbe pronto a sposare ancora la causa nerazzurra, per questo avrebbe rifiutato le milionarie offerte in arrivo dall'Arabia Saudita. Altro reparto calco è quello de portiere, il Manchester United per ora non va oltre i 40 milioni per Onana, l'Inter ne vorrebbe 50 per cedere il numero uno e poi cercare un sostituto all'altezza.