La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un possibile colpo per rinforzare l'attacco a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi: Il nome nuovo di queste ultime ore di Calciomercato sarebbe quello di Edison Cavani, attaccante del Valencia: il contratto del giocatore uruguaiano andrà in scadenza nel giugno 2024, ma la società nerazzurra vorrebbe provare a portarlo a Milano in questa sessione di mercato estiva.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Edison Cavani dal Valencia

Il giocatore uruguagio sarebbe ormai fuori dai piani tattici del club spagnolo, e nonostante un contratto valido fino al giugno del prossimo anno, il centravanti potrebbe rescindere con il Valencia ed essere proposto a parametro zero sul mercato internazionale.

Tra i club che potrebbero essere interessati al giocatore ci sarebbero anche i nerazzurri, che ormai da giorni sarebbero alla ricerca di un rinforzo per la fase offensiva; il centravanti uruguagio potrebbe rappresentare quel colpo di mercato importante alla portata delle casse economiche dei nerazzurri, e potrebbe inserirsi perfettamente all'interno del modulo tattico dell'allenatore Inzaghi.

La situazione dell'attacco dell'Inter ad oggi

Nelle scorse giornate la dirigenza dell'Inter avrebbe comunicato al Chelsea di aver chiuso ogni trattativa per l'eventuale ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro; il bomber belga secondo i nerazzurri avrebbe flirtato tramite i suoi agenti con la Juventus ed anche con il Milan, situazioni che non sarebbero piaciute ai dirigenti dell'Inter.

Nel frattempo la società di Viale della Liberazione ha acquisito a parametro zero l'attaccante Marcus Thuram, dopo la scadenza del suo contratto con il Borussia Mönchengladbach; il bomber francese percepirà uno stipendio di circa 6 milioni di euro con un contratto di 5 anni ed una possibile clausola rescissoria fissata intorno ai 95 milioni di euro.

Nelle scorse settimane i nerazzurri hanno scelto di rinunciare al rinnovo contrattuale di Edin Dzeko; il 'Cigno di Sarajevo' si è così liberato a parametro zero ed ha scelto il Galatasaray come metà per le prossime due stagioni.

In uscita per l'attacco nerazzurro sembrerebbe esserci Correa, che piacerebbe in Liga, con il Siviglia che starebbe pensando ad una proposta di una formula con diritto di riscatto allo scattare delle presenza del giocatore o della qualificazione del club spagnolo alle prossime coppe europee.

L'attaccante argentino piacerebbe anche al Fenerbahce, ma la destinazione non sarebbe gradita al giocatore; su di lui ci sarebbe anche il pressing dell'Arabia Saudita, che vorrebbe convincere il giocatore con un contratto importante.