La Juventus continua a muoversi sul fronte mercato estivo per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da poter tornare a competere su alti livelli sia in Italia che in Europa. La dirigenza bianconera segue con grande interesse alcuni dei migliori giovani che nella passata stagione si sono messi in luce in Serie A, e tra questi sputa anche Tommaso Baldanzi, autore di un grande campionato con la maglia dell'Empoli.

Juve, sfida al Napoli per Baldanzi

Il numero 10 della Nazionale italiana Under 21 è stato lanciato da Zanetti che gli ha affidato la trequarti dell'Empoli, ottenendo grandi risultati.

Quattro reti tra cui quello contro l'Inter a San Siro e prestazioni di grande personalità che hanno attirato i maggiori top club italiani tra cui la Juventus. Il club toscano chiede una cifra attorno ai 20 milioni di euro per il suo gioiello con la Juventus che ne starebbe monitorando la situazione. Stando alle ultime notizie, la Vecchia Signora vorrebbe bloccare il talentuoso trequartista per la prossima sessione estiva del 2024 lasciandolo all'Empoli per un'altra stagione con l'obiettivo di farlo maturare e crescere ulteriormente. Inoltre, i rapporti tra i club sono ottimi visto l'imminente arrivo di Filippo Ranocchia proprio in casa Empoli, in prestito dalla Juve.

Il club bianconero deve però fare i conti con l'interesse dei Campioni d'Italia del Napoli che in caso di cessione di Zielinski, potrebbe virare fortemente su Baldanzi per completare la mediana a disposizione del neo tecnico Rudi Garcia.

Juve: Mckennie reintegrato in rosa

A differenza di diversi calciatori che non sarebbero più nei piani di Massimiliano Allegri, la situazione potrebbe esser diversa per Weston McKennie.

Dopo il prestito al Leeds, il centrocampista americano farà parte della tournée negli Stati Uniti dove potrebbe giocarsi la permanenza in casa Juventus.

Nonostante ciò, la Juventus prenderà in considerazione le offerte che arriveranno per l'ex Schalke, seguito da molti club anche italiani come la Roma di Josè Mourinho. Al pari di Arthur e Zakaria, in caso di offerta importante Mckennie potrebbe comunque lasciare Torino.

Con l'eventuale cessione del texano e con il futuro di Paul Pogba ancora tutto da scoprire, la Vecchia Signora continua a seguire con attenzione la situazione di Frank Kessie che potrebbe lasciare il Barcellona in questa finestra di Calciomercato.

I bianconeri devono però guardarsi dall'interesse dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone che sarebbe molto interessato alle prestazioni dell'ex Milan. Le prossime settimane potrebbero risultare importanti per il calciomercato bianconero.