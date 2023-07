L'Inter è pronta a modificare sensibilmente il proprio attacco. Dopo gli addii di Dzeko e Lukaku e la possibile partenza di Correa, il club nerazzurro si è azionato per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi così da poter restare competitivi sia in Italia che in Europa, nel mirino: Duvan Zapata dell'Atalanta o M'bala Nzola dallo Spezia.

Inter, possibile offerta per Zapata

Tra i profili seguiti del campionato italiano c'è sempre quel Duvan Zapata, accostato ai nerazzurri anche nella precedente sessione di mercato prima dell'arrivo di Lukaku.

Il colombiano non è più un intoccabile nello schieramento tattico di Gasperini, che punta a trattenere altri calciatori come Scalvini e Hojlund. Per questo, l'ex Napoli e Udinese potrebbe esser ceduto di fronte a un'offerta attorno ai 15 milioni di euro. Sull'attaccante della Dea c'è però anche il Monza, a caccia di un bomber di spessore per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di mister Palladino.

Oltre Zapata, resiste anche la candidatura di M'bala Nzola che in caso di offerta importante potrebbe lasciare lo Spezia. Il numero 18 è seguito da molti club italiani come la Fiorentina che potrebbe dire addio ad uno tra Jovic e Cabral e punta così a rinforzare l'attacco a disposizione di Vincenzo Italiano, e la Salernitana che lo avrebbe scelto come eventuale sostituto di Dia, molto apprezzato sul fronte mercato.

Infine, c'è la bagarre per Alvaro Morata con il club nerazzurro che avrebbe messo sul piatto 15 milioni di euro per accaparrarsi il cartellino dell'attaccante spagnolo. Un'offerta ritenuta insufficiente dall'Atletico Madrid che chiede i 21 milioni della clausola rescissoria, vista la possibile asta che potrebbe coinvolgere anche Juventus e Roma.

Inter: interesse di Bologna, Lecce e Frosinone per Fabbian

Giovanni Fabbian è uno dei giovani più interessanti del panorama italiano. Dopo l'ottima stagione in Serie B, il classe 2003 ha molte richieste dal diverse squadre del campionato italiano e l'Inter starebbe valutando un eventuale prestito per fargli aumentare la propria esperienza.

Tra le squadre interessate al centrocampista nerazzurro ci sarebbe il Bologna di Thiago Motta, che vuole ritagliarsi un posto importante nel prossimo campionato e dare così continuità ai risultati della passata stagione. L'eventuale cessione di Dominguez potrebbe tramutare l'interesse in una vera trattativa. Su Fabbian, ci sarebbe anche l'interesse del Lecce di Roberto D'Aversa e del Frosinone di Eusebio Di Francesco che dopo la promozione, vuole mantenere la categoria.

Più defilata è l'Udinese, che non vorrebbe intavolare una trattativa inserendo Lazar Samardzic, obiettivo dei nerazzurri per completare il centrocampo.