L'Inter sarebbe molto vicina a chiudere l'operazione che porterebbe Lazar Samardzic dall'Udinese alla Pinetina. Secondo quanto emerso dalle ultime indiscrezioni di mercato, il club nerazzurro avrebbe trovato l'accordo con i friulani sulla base di circa 15 milioni di euro più il cartellino di Giovanni Fabbian, con la società presieduta dagli Zhang che avrà un diritto di recompra sul calciatore cresciuto nella Primavera.

A seguire, potrebbe poi nascere un'operazione con il Chelsea per Trevoh Chalobah. Il difensore non sarebbe nei piani di Mauricio Pochettino e potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto.

La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro con l'Inter che lo avrebbe già trattato la scorsa stagione. Sarebbe un profilo congeniale per il 3-5-2 di Simone Inzaghi, che potrebbe inserirlo come terzo centrale di destra. Il reparto è comunque al momento coperto dalle presenze di Mattero Darmian e Yann Bisseck, che sarebbe in grado di giocare anche a sinistra.

Per quanto riguarda l'attacco, la necessità è sempre la punta centrale. I profili seguiti sarebbero sempre Alvaro Morata, Folarin Balogun e Gianluca Scamacca. Nelle ultime ore sarebbe emersa anche la candidatura di Ciro Immobile ma la dirigenza non sarebbe molto convinta dalle condizioni fisiche dell'ex Borussia Dortmund.

Con l'arrivo di Samardzic, il centrocampo della squadra nerazzurra potrebbe essere molto variabile.

I perni dovrebbero essere Hakan Calhanoglu, che prenderà il posto di Marcelo Brozovic come playmaker, è Nicolò Barella sul centro destra. A ruotare dovrebbero essere dunque Samardzic, Frattesi, Asllani e Mkhitaryan. Da capire il futuro di Stefano Sensi che potrebbe essere confermato come jolly o, in caso di offerta allettante, ceduto per garantirgli più spazio.

Davanti la coppia Lautaro Martinez-Marcus Thuram.

Le possibili soluzioni per Simone Inzaghi

L'Inter del prossimo anno potrebbe avere un assetto più dinamico, il tecnico nerazzurro potrebbe infatti schierare due soluzioni:

Sommer/Stankovic: Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Di Marco, Thuram, Lautaro

Sommer/Stankovic: Bissek, De Vrij, Acerbi, Cuadrado, Mkhitaryan, Asllani, Samardzic, Di Marco, Lautaro, Correa

L'incognita riguarda ancora l'erede di Andrè Onana.

L'operazione Sommer sarebbe in standby ma la società nerazzurra avrebbe comunque avviato dei contatti con Emil Audero della Sampdoria e Turbin dello Shakthar. Il primo avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro e interesserebbe anche alla Juventus mentre il secondo, con il contratto in scadenza nel 2023, varrebbe circa 15 milioni di euro.